Зниклі наймачі квартир- борги для громади

Особливо ситуація стає гострою, що внаслідок несплати наймачами комунальної квартири плати за послугу з утримання будинку (послугу з управлінням), оскільки ОСББ доводиться фінансові втрати по будинку покривати за рахунок додаткових внесків.
Як пише сайт «Комунальний Лоєр», на пошук наймачів, які фактично у будинку не проживають ОСББ витрачає багато зусиль та коштів, тому й не дивно, що майнові вимоги по сплаті заборгованості ОСББ пред’являє саме територіальній громаді.
Проте, довести те, що очевидно власником комунальних квартир у ОСББ є територіальна громада в особі місцевої ради, не завжди просто, зважаючи на те, що інформація у Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в частині пошуку по будинку чи квартири не містить відомості про її власника.
Навіть, якщо у архівних відділах пощастить знайти рішення місцевої ради про передачу в користування квартири під певне комунальне підприємство або профільному соціальному департаменту для обслуговування та управління, відповідачем громада в особі місцевої ради або в особі її структурного підрозділу не будуть.
І суть не тільки у складнощах, які пов’язані із пошуком документів, а у встановленні особи наймача (наймачів) «боргової квартири».
Будь-яка згадка про наймачів у документах ради автоматично виключить громаду з врегулювання питань, пов’язаних зі стягненням заборгованості.
Крім того, судова практика у відповідь на описану проблему зводиться до того, що потрібно ретельно шукати наймача, коли про нього вже нічого не знає місцева рада.
Детальніше про це читайте у статті «Борг громади – тягар для наймачів»
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