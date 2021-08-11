Зниклі наймачі квартир- борги для громади Співіснування комунальних квартир у багатоквартирному будинку, де утворено ОСББ ще та проблема

Особливо ситуація стає гострою, що внаслідок несплати наймачами комунальної квартири плати за послугу з утримання будинку (послугу з управлінням), оскільки ОСББ доводиться фінансові втрати по будинку покривати за рахунок додаткових внесків.

Як пише сайт «Комунальний Лоєр», на пошук наймачів, які фактично у будинку не проживають ОСББ витрачає багато зусиль та коштів, тому й не дивно, що майнові вимоги по сплаті заборгованості ОСББ пред’являє саме територіальній громаді.

Проте, довести те, що очевидно власником комунальних квартир у ОСББ є територіальна громада в особі місцевої ради, не завжди просто, зважаючи на те, що інформація у Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в частині пошуку по будинку чи квартири не містить відомості про її власника.

Навіть, якщо у архівних відділах пощастить знайти рішення місцевої ради про передачу в користування квартири під певне комунальне підприємство або профільному соціальному департаменту для обслуговування та управління, відповідачем громада в особі місцевої ради або в особі її структурного підрозділу не будуть.

І суть не тільки у складнощах, які пов’язані із пошуком документів, а у встановленні особи наймача (наймачів) «боргової квартири».

Будь-яка згадка про наймачів у документах ради автоматично виключить громаду з врегулювання питань, пов’язаних зі стягненням заборгованості.

Крім того, судова практика у відповідь на описану проблему зводиться до того, що потрібно ретельно шукати наймача, коли про нього вже нічого не знає місцева рада.

Детальніше про це читайте у статті «Борг громади – тягар для наймачів»