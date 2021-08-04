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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
Вчера 11:31725

Чи перейменують військовий корабель «ШОСТКА»?

Чи перейменують військовий корабель «ШОСТКА»?

Зазначене питання останнім часом почало турбувати шосткинську мерію, у зв’язку з чим тиждень тому троє представників з мерії відвідали цей військовий корабель, зустрілися з командиром та командою корабля,

Про наслідки відвідування шефами військового корабля громаді нічого не відомо. Мовчить мер, у зв’язку з чим мовчать і підлеглі. А чому? Може щось приховують?

Чи як то кажуть, щось кудись клюнуло меру Шостки Миколі НОЗІ, чому він і відрядив до Одеси представниць прекрасної статі нашої мерії: Ольгу ГОЛУШКО, начальника фінуправління, Олену КРАВЧЕНКО, керуючу справами виконкому, Ольгу ТКАЧЕНКО, начальницю відділу з надзвичайних ситуацій, виконуючу обов’язки заступника мера, щоб «дівчата» «порішали» питання, пов’язане з перейменуванням військового кораблю. Хоча, напередодні він також був в Одесі, але до корабля не завітав.

Для того, щоб повністю дізнатися про вказані події, поспілкувався з Романом ПОЛІКРОВСЬКИМ, міським головою міста Збараж, що на Тернопільщині, тому що збираються перейменовувати військовий корабель з «Шостка» на «Збараж». Міський голова Збаража мені повідомив, що майже 2 роки тому до них звернулася команда військового корабля «Шостка» з пропозицією узяти шефство над ними та надати згоду на перейменування корабля на «Збараж».

Протягом двох останніх років тривав процес перемовин, під час яких Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ зустрічався з командою корабля та Головнокомандувачем Військово-Морських Сил України. У квітні-травні 2021 р. на сесії Збаразької міської ради було затверджено угоду про співпрацю з військовим кораблем «Шостка» та надано згоду щодо його перейменування на «Збараж».

Що буде далі з перейменуванням, слід тільки здогадуватися. Тому публічно звертаюся до Миколи НОГИ із запитанням. Шановний Миколо Петровичу! Прошу публічно повідомити громаді про хід процедури перейменування військового корабля та яку роль у гальмуванні цього процесу відіграли Ольга ГОЛУШКО, Олена КРАВЧЕНКО та Ольга ТКАЧЕНКО.

Громада повинна знати, куди і з якою метою витрачаються кошти з місцевого бюджету. Невже для вирішення цього питання потрібно було відряджати підрозділ чиновниць?

Фото з Вікіпедії

Общество Сумщина Шостка міська влада
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