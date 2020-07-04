Размышления бендеровца на руцком языке Я написал в заглавии слово «руцкий», как некоторые могут подумать, что это глумление над словом «русский»... На самом же деле, этим я просто хочу подчеркнуть, что никакого «коренного» русского языка, как и русских не было и, по сути, нет...

Здесь и далее я буду использовать только источники из рфии...

Прежде всего остановлюсь вкратце на том, что есть русский язык. Да, действительно это мова и была она создана на основе трех базовых языков: руська, «допустимая» болгарская, тюркская наречная, ну а далее французский, немецкий и т.п. - романская «кровь». В период 18-19 веков как эсперанто для коммуникации разношерстной компании народов и народностей, населявших империю, и правящей верхушкой, говорившей на французском и др. языках.

Достаточно вспомнить фразу из школьной программы середины прошлого века: «что б наш ... народ, хотя по языку (?) нас не считали за немцев...» Грибоедовщина знаете ли.

Пушкин, Ал. Сергеевич, познал русский в возрасте 12 годков, а великий Державин, не познал вообще, чем вызывал насмешки у лицеистов. Полководец (?) Кутузов, проигравший все прямые столкновения с Бонапартом, отдавал приказы на французском же языке. А в войсках царило многоголосие.

Ломоносов изучал грамматику по учебнику Быстрицкого...?!

Вообще, времена 16-19 веков – это времена «хохлятстсва» на московщине.

Знаменитый портрет Т.Г. Шевченка в кожухе – дань Петербургской моде того времени!

Не буду касаться таких тонкостей, как проведение церковной реформы, упразднившую несторианскую ересь (двоеперстие и т.п.), которая опять же была привнесена хохлами, имена их известны и повторять нет смысла.

Граф Уваров, раскопавший в середине ХIХ века более 700 курганов в «сердце матушки расеи» не нашел ни одного подтверждения славянских корней у народов, населявших масковию с момента ее появления на Божий свет.

Фрески, зарисовки времен становления московщины указывают на тюркский характер одеяния ее жителей (тюрбаны, халаты и т.п.), даже несторианская ересь указывает на «восточный» вектор ее (ереси) превнесения.

А сама история Московского княжества, а потом и рос.империи, которой правили Гольштейны (!!!) построена на вероломстве, подлости, невероятной лжи...

Взять хотя бы «святого» Александра Невского, отец которого на реке Калке сражался не со стороны русичей (!), а названым братом, которого был Сартак, ордынский царевич...

Основным занятием этого «святого» был сбор податей в казну Золотой орды!.. А участие в так называемой Невской битве крайне сомнительно как по возрастным причинам, так и по самому «отсутствию» в исторических хрониках таковой. Единственное упоминание о некой «битве» на Ижоре (приток Невы) в Новугородской летописи звучит так: (передаю близко к тексту) «... была сега со свейским посольством... Свеев закопали две ямы и Спиридона. А новугородцев 20 человек и Дрочилу Немездырина...!! Все!

С «Ледовым побоищем» тоже проблемы... А еще большие проблемы с «Куликовской битвой», которая была, но не известно где... Хотя это не мешает победобесам «праздновать» ее на «Куликовском поле», где, опять же, по рос.источникам, в конце битвы Д. Донского нашли в двух верстах от поля брани, в кустах. И вот так, за что ни возьмись... Лож и вымысел...

Очень радует тот факт, что Пу... огласил нас всех одним народом! А бурятки и шойги с эвенками нам приезжают устанавливать руцкий мир. В их понимании это когда нельзя ходить «по большому» возле чума?!

Теперь ездишь по городу и... адепты МПатриархата со плакатиков вещают про един народ?... Видно Пу... скоро объявят «пророком» нашего времени, а может и «святым». Не знаю как пророком, а вот пОроком его объявить уже давно пора... Томас в Украине не канонический, а вот «томас», выданный в 1943 году Сталиным, образовавшим МПРПЦ, закрепленный в 1946 году, приказом МГБ, это то шо треба!?!!

Сама передача архирейской власти в послереволюционный период происходила не канонично при живых предстоятелях... Ничего?!

А в одном из облачений Алексия арабской вязью было словосочетание «Алахх...».

И это только вершина руцкого мира и «единой канонической».

Хочу быть правильно понятым. Я не сомневаюсь в тех верных, которые исповедуют распятого Христа и исполняют Евангеле. Но не могу принять царебожие МП, как и его «новых святых»: Сталина, иже подобных, Моторолы, Гиви... Не могу принять, когда попы МП несут образ Ленина на «крестном ходу».

Почаще вспоминайте слова апостола языков о том, что если даже «ангелы» будут проповедовать, что иное нежели святое письмо – то АНАФЕМА!

П.С.: ДА, вот еще что:

Хохол в переводе - .... (ну вы знаете), а кацап – живодер!

И больше никак!