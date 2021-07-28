Сумчанам розповіли про рідню і заповіт: хто може претендувати на спадщину без включення у тестамент Відсутність у заповіті серед переліку спадкоємців близької людини – не така й дивна справа. Заповідач у силу різних життєвих обставин та на власний розсуд збільшує або зменшує коло осіб, які можуть на щось розраховувати. Проте завдяки цивільному законодавству деякі члени родини все ж таки можуть розраховувати на обов’язкову частку у спадщині, навіть якщо до останньої волі спадкодавця їх не було включено.

Як розповіли у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми), малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом. Розмір обов’язкової частки у спадщині може бути зменшений судом з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне значення.

Варто звернути увагу, що до обов’язкової частки у спадщині зараховується вартість речей звичайної домашньої обстановки та вжитку, вартість заповідального відказу, встановленого на користь особи, яка має право на обов’язкову частку. Разом з тим, будь-які обмеження та обтяження, встановлені у заповіті для спадкоємця, який має право на обов’язкову частку у спадщині, дійсні лише щодо тієї частини спадщини, яка перевищує його обов’язкову частку.

Нагадуємо, що у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального поділу України, були створені нові нотаріальні округи. Ознайомитися з переліком можна за посиланням – https://www.sumyjust.gov.ua/terytorial-ni-pidrozdily/notariusy/.