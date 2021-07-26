На Сумщині більше як 3,5 тисячі боржників не можуть переоформити майно Купити або продати майно, яке потребує державної реєстрації – справа не з легких. Адже для цього, окрім визначеного переліку документів, сторонам правочину забороняється мати борги, зокрема по сплаті аліментів.

Річ у тім, що невиконання протягом 3 місяців батьківського обов’язку є приводом для внесення інформації про неплатника до Єдиного реєстру боржників (https://erb.minjust.gov.ua/). У свою чергу, перш ніж посвідчити договір купівлі-продажу, нотаріуси та інші державні реєстратори проводять перевірку сторін угоди у даній електронній базі. Так, особи, які перебувають у цій базі, не зможуть укласти будь-якої угоди з відчуження майна.

Варто зазначити, що наразі через несплату аліментів державні виконавці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) внесли до Єдиного реєстру боржників понад 16 тисяч осіб, зокрема на Полтавщині здійснити правочини у нотаріуса не зможуть майже 8 тисяч громадян, на Сумщині – більше як 3,5 тисячі та понад 4 тисячі боржників по аліментах – на Чернігівщині.