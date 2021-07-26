Розпочався XVІ Український муніципальний форум Асоціації міст України Цей традиційний щорічний захід є майданчиком для діалогу та вироблення спільної позиції органів державної влади та Асоціації міст України щодо розвитку місцевого самоврядування, удосконалення законодавчої бази, розв’язання конкретних проблем життєдіяльності територіальних громад.

Голови та представники 13 територіальних громад Сумщини, беруть участь в роботі XVІ Українського муніципального форуму. Особливістю представництва є те, що в складі делегації працюють, як очільники міст — Олександр Лисенко (Суми), Артем Семеніхін (Конотоп), Олександр Бакликов (Лебедин), Олег Стогній (Ромни), Юрій Бова (Тростянець), Микола Нога (Шостка), так і голови сіл та селищ міського типу області — Віктор Борошнєв (Бочечки), Володимир Штанько (Липова Долина), Сергій Самотой (Миколаївка), Костянтин Волков (Недригайлів).

Таке широке представництво дозволяє забезпечити комплексне бачення стану справ у всьому місцевому самоврядуванні країни, в незалежності від розмірів чи статусу тих чи інших територіальних громад. Та сформувати єдину позицію, яке сприятиме розвитку країни в цілому.

Програма Форуму передбачає три тематичні дні.

27 липня – «ДЕНЬ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ ТА ВІДКРИТОГО ВРЯДУВАННЯ»

Проводиться в рамках проєкту Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи «Посилення демократії та довіри на місцевому рівні в Україні».

Онлайн-трансляція першого дня доступна за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=D3BAojrqbG8&ab_channel=InterVizor

28 липня – «ДЕНЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ»

Проводиться в рамках проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні, що впроваджується Програмою «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH».

Онлайн-трансляція другого дня доступна за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=6OIUSMgeZps&ab_channel=InterVizor

29 липня – «ДЕНЬ ДІАЛОГУ: СТАЛИЙ МІСЦЕВИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК»

Проводиться в рамках проєкту Програми U-LEAD з Європою «Сприяння всебічному розвитку громад через аналітику, діалог та співпрацю», що впроваджується Асоціацією міст України.

Посилання на онлайн-трансляцію третього дня буде додано пізніше.

За матеріалами сайту Асоціації міст України