"Української тут не буде": після мовного скандалу у Харкові продавчиню кіоску звільнили

У Харкові звільнили продавчиню кіоску "Колосся. Долина смаку", яка відмовилася обслуговувати клієнтку українською мовою. Вдалося з'ясувати, що спершу продавчиня намагалася видати свою подругу за власницю кіоску.

Деталі інциденту розповіла Оксана Хвиля – саме її одіозна продавчиня відмовилася обслуговувати українською. Жінка повідомила, що власник "Колосся. Долина смаку" – україномовний чоловік, він родом зі Львова.



А продавчиню він взяв на заміну, поки постійна хворіє. Ця хитрозроблена істота намагалася обдурити мене і власника,

– зауважила Хвиля.

Жінка розповіла, що "коли я попрохала контакти, вона, радіючи, що така розумна, дала мені телефон подружки". Хвиля зізналася: "а коли мене послала ще й її подружка, отут у мене впала планка".

За словами постраждалої клієнтки, "власник сказав, що якби вони б не були такі дурні, подружка могла б вибачитися телефоном, і ніхто б нічого не дізнався".

"Коли власник побачив хвилю в соцмережах, йому стало погано. В той момент, коли я побачила в приваті повідомлення від його дружини, він вже знайшов заміну, і звільняв красаву", – розповіла Хвиля.

Жінка зазначила, що: "йому вона не хотіла давати мій телефон, він прохав – дай, вона ж дзвонила твоїй подружці, але ця тільки повторювала, що ні, ніякого телефону вона мені не давала".

Однак згодом вдалося усе з'ясувати.

"А цій істоті я сказала в очі, що тут Україна, і тут така російська брехня, до якої вона звикла, не проходить. Теж мені, іхтамнєтка. Взагалі, цікаво, як вона проілюструвала уцю гнилість Русскава міра", – підсумувала Хвиля.

Окрім того, жінка закликала українців надалі купувати продукцію у кіоску. Вона зауважила, що власник "радий кожному, і був приємно здивований такою кількістю патріотів".



https://24tv.ua/pislya-movnogo-skandalu-harkovi-prodavchinyu-ukrayina-novini_n1695412

