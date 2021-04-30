Однобоко, чи як? Однобоко, чи як?

Під час засідання сесії Сумської обласної ради, що відбулося у п’ятницю, 23 липня 2021, мав розмову з Сергієм БУТЕНКОМ, очільником медичної галузі області.

Ми з ним обговорювали питання збереження Шосткинського медичного училища, його не закриття, не дивлячись на те, що це питання, під тиском депутатів усіх рівнів та громадськості, було знято з розгляду.

Сергій БУТЕНКО мені повідомив, вважаю, цікаві речі, про те, що він, як державний службовець, не може допустити нецільового використання бюджетних коштів, оскільки медичні училища в області заповнені майже наполовину.

Нагадаю, що зараз в області залишилося 4 медичних училища (Глухівське медучилище приєднали до Конотопського).

Після розмови з ним побачив, що неподалік від мене сидіть Юрій ХАРЛАМОВ, який зараз виконує обов’язки очільника освіти Сумщини (Вікторії ГРОБОВОЇ, на жаль, в залі засідань не було).

Вирішив запитати у нього, чи дотримуються в Департаменті освіти і науки області аналогічної думки щодо цільового використання коштів.

Але... Ще не встиг закінчити промовити йому своє запитання, як він накивав п’ятами і більше до залу засідань облради не з’явився.

Зник, щоб чогось зайвого мені не повідомити або не було відповіді на моє запитання, як вважаєте?

Неоднозначна управлінська позиція, на мою думку, пов’язана із реорганізацією Шосткинського медичного училища і залишенням в Шостці двох профтехзакладів, (ці заклади, як і медучилище, є обласного підпорядкування), свідчить про те, що обласні чиновники якось однобоко підходять до вирішення питань щодо наповненості/економії коштів обласного бюджету.

Нагадаю, що в березні поточного року відбулася робоча нарада з керівництвом обласної ради, під час якої вирішували питання щодо оптимізації мережі закладів профтехосвіти області.

Як мені казав екс-губернатор Василь ХОМА, 27 закладів профтехосвіти в області не потрібні. Їх мережу необхідно скоротити майже наполовину, до 15 закладів.

Для прикладу. В Шостці налічується 2 заклади профтехосвіти: центр ПТО ( у минулому - ПТУ-13), що знаходиться неподалік від лісу, та ВПУ (у минулому – ПТУ-19), до якого від центру Шостки пішки йти не більше 10 хвилин.

Сергій БУТЕНКО в розмові зі мною зазначив, що області зараз не потрібна така кількість медсестер.

Манікюрниці, педікюрниці, оператори з обробки інформації, кухарі чи медичні сестри зараз більш потрібні, як вважаєте?

Мабуть, про пандемію коронавірусу обласні чиновники забули чи не бажають про це згадувати, як вважаєте? А восени передбачають новий сплеск коронавірусної інфекції, але більш агресивної до людського організму.

Коли область потерпатиме від хвороб, тоді згадаємо медичних працівників?..