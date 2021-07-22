Чи можуть сумчани-ФОП набути у власність ділянку сільськогосподарського призначення Після старту ринку землі в Україні у деяких громадян виникло питання: чи може фізична особа-підприємець набути у власність ділянку сільськогосподарського призначення?

У Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми), посилаючись на Мін’юст, пояснили, що при проведенні державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомості суб’єктом права власності визнається саме фізична особа, яка може бути власником будь-якого майна, за виключенням майна, що не може перебувати у власності фізичної особи. При цьому правовий статус фізичної особи-підприємця не впливає на правовий режим майна, що перебуває у його власності.

Це стає очевидним, виходячи з наступного.

Згідно із Цивільним кодексом України, учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи. Людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою.

Усі фізичні особи є рівними у здатності мати цивільні права та обов'язки. Право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Вона реалізує це право за умови державної реєстрації підприємницької діяльності в порядку, встановленому законом.

Якщо особа розпочала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, уклавши відповідні договори, вона не має права оспорювати ці договори на тій підставі, що вона не є підприємцем.

Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.

Також Господарським кодексом України передбачено, що громадянин визнається суб’єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 Кодексу.

Таким чином, реєстрація (як підприємцем) є правом громадянина – фізичної особи.