Невже закриють заклади освіти в Шостці? Невже закриють заклади освіти в Шостці?

Останнім часом шосткинську громаду турбує питання щодо можливого закриття медичного колледжа у Шостці. Це питання планують розглянути депутати Сумської обласної ради у п’ятницю, 23 липня 2021 р., під час чергової сесії.

Звернувся з письмовим зверненням до цієї сесії, постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, освіти, голови, першого заступника голови облради та до депутатів – представників нашого славетного міста.

На засіданні постійної комісії рішення щодо закриття Шосткинського медколледжа депутати не прийняли. Можна так сказати, що це вже позитивна «перша ластівка». Тепер справа за усіма депутатами обласної ради. Від їх рішення залежить доля нашого освітнього медзакладу, який працює в нашому місті з 1990 року і до тепер.

За три десятиліття у цьому закладі було підготовлено більше 2,5 тисяч фахівців медицини середньої ланки, які працюють в лікувальних закладах як північного регіону Сумської області, так і в цілому по всій нашій області.

221 випускник нашого медколеджа працює в КНП «Шосткинська ЦРЛ». Близько 60 випускників працюють в Шосткинському міському центрі ПМСД, 39 – у Сумському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Також випускники працюють у Середино-Будській, Ямпільській та Кролевецькій лікарнях тощо.

Шосткинський фаховий медколедж - єдиний в регіоні заклад освіти, який здійснює підготовку фахівців фармацевтів, що дає змогу забезпечувати фармацевтичними кадрами як північний регіон, так і в цілому Сумську область.

Для прикладу. Потужність закладу становить 580 осіб.

Наповненість учнями у 2020/2021 навчальному році складала 301 учень (52%).

У цьому навчальному році цей освітній заклад закінчив 91 учень.

На наступний навчальний рік наповненість учнями складатиме близько 336 учнів (58%): 210 учнів (старші курси) + 66 учнів (регіональне замовлення) + 60 учнів (комерційна форма фармацевтів).

Більше 80% здобувачів освіти – це мешканці новоутвореного Шосткинського району, до якого входять: м.Шостка, м.Глухів, м.Ямпіль та м.Середина-Буда з районами.

Для порівняння. Шосткинський центр ПТО (у минулому – ПТУ-13) у цьому навчальному році закінчило 263 учні. Серед яких за професіями:

продавець продовольчих та непродовольчих товарів – 29

оператор з обробки інформації та програмного забезпечення – 55

кухар-кондитер, адміністратор (господар) залу – 43

перукар, манікюрник, педикюрник – 34

слюсар, водій, тракторист – 51 тощо.

Хіба їх в Шостці можна забезпечити робочими місцями у повному обсязі, як вважаєте?

Проте Тетяна ЛАЗАРЄВА, директор центру ПТО, повідомила, що близько 70% випускників цього року працевлаштовані (263:70=184). Але, на мою думку, ця цифра значно завищена. Реальна цифра значно нижча (трохи більше 150 осіб).

Невже професії медиків менш важливі і затребувані (офіційно!), ніж манікюрниці, перукарі, водії, які за необхідності можна здобути, як курси на платній основі?

Медична галузь - це офіційна освіта і лише офіційне працевлаштування. Жодні кошти, що витрачаються на навчання медиків, не витрачаються даремно.

Оце і є, на думку багатьох мешканців, економія бюджетних коштів. Далі буде…