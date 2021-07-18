Кому з виконкомівських ремонтують квартиру? Кому з виконкомівських ремонтують квартиру?

Не здогадуєтеся?

Все це відбувається в Шостці, що на Сумщині, в якій Микола НОГА обіймає посаду міського голови з 2001 року і до тепер.

Звісно, що і виконком він теж очолює.

На сайті https://prozorro.gov.ua/ наявна тендерна закупівля: капітальний ремонт житлового будинку по вул. Миру, 49 в м. Шостка (https://tender.uub.com.ua/tender/UA-2021-06-15-003062-c/).

Замовник: ПКВ Шосткинської міської ради "Управління капітального будівництва" (керівник – Іван ЛЕВЧЕНКО).

Очікувана вартість: 385 900.00 грн.

Переможець: Товариство з обмеженою відповідальністю "ХІМБУД-3" (керівник – Володимир БУРЛАКОВ).

З інформації, отриманої під час розмови з Володимиром БУРЛАКОВИМ дізнався, що під цією тендерною закупівлею буде здійснено ремонт однієї квартири в цьому будинку, вартість робіт складає 100-102 тис. грн.

Нагадаю, що одним із заступників міського голови є Ярослав СЧАСТЛИВЦЕВ, який у м.Путивль має у власності квартиру (згідно з декларацією).

Згадали, як в одній із своїх попередніх публікацій я повідомляв, як колишній очильниці КРУ, до речі, вона теж з Путивля, надали службову квартиру, яку вона приватизувала, а потім, через деякий час її продала, щоб піти жити до гуртожитку центру ПТО (у минулому - ПТУ-13)?

Як вважаєте, невже Ярославу СЧАСТЛИВЦЕВУ так пощастило і йому готують квартиру по вул.Миру, 49 в Шостці?

Мабуть він залучив якийсь інвестиційний проєкт? Чи за які такі заслуги перед громадою йому готують квартиру?