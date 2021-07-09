Квартплата в умовах донарахування

Іноді комунальники прагнуть реваншувати, взявши за зброю відоме всім «донарахування».
Як пише сайт «Комунальний Лоєр», джерело таких спорів, викликане тривалою дією у договорах економічно необгрунтованого тарифу на послугу з утримання будинків, тому зважаючи на те, що за Законом України «Про житлово-комунальні послуги» переукласти завершені у часі договори з утримання будинку стало неможливо, відтак окремі комунальні підприємства відчули «свободу» дій, зважаючи на відсутність державного регулювання вже неіснуючої послуги з утримання будинків.
З огляду на те, що до суми компенсації за зайві місяці обслуговування комунальному підприємству необхідно сплачувати податки та збори, зокрема і ПДВ, тому суми, які намагаються стягнути колишні комунальники є «космічними» для будинку або для ОСББ.
Здебільшого, комунальні підприємства, пред’являючи позов, мотивують їх тим, що:
1) у зобов’язальних правовідносинах мешканців будинку із комунальними підприємствами, а новоутворене ОСББ не є стороною у справі, оскільки правовідносини кожного власника квартири у багатоквартирному будинку є окремими зобов’язальними правовідносинами;
2) на даний час відсутній висновок Верховного Суду щодо питань застосування прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», згідно якого було б розтлумачено словосполучення «здійснити остаточне нарахування» плати за послуги відповідно до їх обсягів.
А як проводити нарахування у тих випадках, коли послуга з утримання надавалася у нетарифному регулюванні?
І де шукати ринкову складову послуги з утримання будинків у послузі управління?
Відповідь на це не дає навіть судова практика.
Тому актуальне питання залишається відкритим для обговорення, пропозицій та способів вирішення проблеми.
Детальніше про це читайте у статті «Донарахування за послугу з утримання будинків: ринок чи збиток?»
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