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Коновал В'ячеслав
Коновал В'ячеслав
18.07.2021 00:01388

Квартплата в умовах донарахування

Про процес переходу управління багатоквартирними будинками від комунальних підприємств до «рук управителя» важко назвати «безболісним». Звісно, що питання виникають навколо ціни послуги за квадратний метр, і особливо, коли йдеться про нібито таку «компенсацію» комунальникам за важкі часи надання послуг з утримання.

Іноді комунальники прагнуть реваншувати, взявши за зброю відоме всім «донарахування».

Як пише сайт «Комунальний Лоєр», джерело таких спорів, викликане тривалою дією у договорах економічно необгрунтованого тарифу на послугу з утримання будинків, тому зважаючи на те, що за Законом України «Про житлово-комунальні послуги» переукласти завершені у часі договори з утримання будинку стало неможливо, відтак окремі комунальні підприємства відчули «свободу» дій, зважаючи на відсутність державного регулювання вже неіснуючої послуги з утримання будинків.

З огляду на те, що до суми компенсації за зайві місяці обслуговування комунальному підприємству необхідно сплачувати податки та збори, зокрема і ПДВ, тому суми, які намагаються стягнути колишні комунальники є «космічними» для будинку або для ОСББ.

Здебільшого, комунальні підприємства, пред’являючи позов, мотивують їх тим, що:

1)    у зобов’язальних правовідносинах мешканців будинку із комунальними підприємствами, а новоутворене ОСББ не є стороною у справі, оскільки правовідносини кожного власника квартири у багатоквартирному будинку є окремими зобов’язальними правовідносинами;

2)    на даний час відсутній висновок Верховного Суду щодо питань застосування прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», згідно якого було б розтлумачено словосполучення «здійснити остаточне нарахування» плати за послуги відповідно до їх обсягів.

А як проводити нарахування у тих випадках, коли послуга з утримання надавалася у нетарифному регулюванні?

І де шукати ринкову складову послуги з утримання будинків у послузі управління?

Відповідь на це не дає навіть судова практика.

Тому актуальне питання залишається відкритим для обговорення, пропозицій та способів вирішення проблеми.

Детальніше про це читайте у статті «Донарахування за послугу з утримання будинків: ринок чи збиток?»

Право Комунальний лоєр Коновал В'ячеслав Іванович Юрист у сфері енернетики та житлово-комунальних послуг
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
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