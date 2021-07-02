Виїзд дитини за кордон: коли сумчанам не потрібно питати дозволу У бабусі чи на морі, в Україні чи за кордоном – літній відпочинок дитини повною мірою залежить від батьків, вони вирішують, як краще організувати дозвілля малечі. Проте, якщо мама й тато перебувають у розлученні та складно находять спільну мову, то саме плани про подорож дитини за межі країни можуть опинитися під загрозою.

Як розповіли у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми), річ у тім, що одному з батьків, з ким проживає дитина, для перетину з нею кордону необхідний офіційний дозвіл другого з батьків. Разом з тим, існують обставини, за яких згода й не потрібна. Подібне виключення діє коли метою поїздки є:

• лікування;

• навчання;

• участь дитини у заходах, спрямованих на її всебічний розвиток;

• оздоровлення;

• відпочинок.

У таких випадках необхідно лише проінформувати рекомендованим листом другого з батьків про державу перебування, мету та тривалість поїздки, та пред’явити на кордоні копію рішення суду або органу опіки і піклування про підтвердження місця проживання дитини.

Але варто пам’ятати, що за порушення строків перебування дитини за кордоном передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 1700 до 3400 гривень та втрата права виїзду з дитиною за кордон без згоди другого з батьків на рік.

Також виїхати за кордон без дозволу другого із батьків можна, якщо він накопичив аліментну заборгованість, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 4 місяці (та 3 місяці для дитини, яка тяжко хворіє, або має інвалідність). У такому разі, достатньо отримати в органах державної виконавчої служби довідку про наявність боргу з боку іншого з батьків та пред’явити її прикордонникам.

Актуальні адреси та номери телефонів відділів державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) можна знайти за посиланням – https://www.sumyjust.gov.ua/terytorial-ni-pidrozdily/viddily-derzhavnoyi-vykonavchoyi-sluzhby/