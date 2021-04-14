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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
Вчера 21:39426

Чи з′явиться до суду директор центру ПТО?

Чи з′явиться до суду директор центру ПТО?

На 08 липня 2021 р. в Сумському окружному адміністративному суді призначено чергове судове засідання за позовом ДНЗ «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» (у минулому – ПТУ-13), який очолює Тетяна ЛАЗАРЄВА, до Управління Держпраці в Сумській області, третя особа – В’ячеслав ПАВЛЕНКО, про скасування припису за наслідками перевірки, під час якої було виявлено порушення законодавства про працю. Суд зобов’язав Тетяну ЛАЗАРЄВУ з’явитися до суду, щоб допитати її в якості свідка. Також суд зобов’язав директора колишнього ПТУ-13 для підтвердження своїх позовних вимог надати до суду відповідні документи. На жаль, у минуле судове засідання Тетяна ЛАЗАРЄВА не з’явилася та заклад освіти не надав на вимогу суду відповідні документи. Сподіваюся, що у судове засідання, яке повинно відбутися 08 липня 2021 р., Тетяна ЛАЗАРЄВА з’явиться, а очолюваний нею заклад надасть документи на вимогу суду. Переконаний, що її допит буде важливим для правильного вирішення справи в суді. Залишається тільки дочекатися судового засідання. Далі буде…

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Общество Сумщина Шостка центр ПТО
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
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