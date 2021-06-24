Кондиціонер на фасаді будинку або ціна такої свободи Здавалося, що у спеку немає нічого кращого, аніж у своїй оселі мати «куточок прохолоди».

Пересічний споживач не замислюється над тим, що окрім фінансової можливості на придбання йому кондиціонера, останньому потрібно мати і «легітимну спроможність» на облаштування кондиціонера на фасаді будинку.

Як стверджує «Комунальний Лоєр», Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій, які затверджені Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76, норми якого безпосередньо не регулюють питання встановлення кондиціонерів на фасадах будинків, свого часу дали можливість місцевим радам розробити положення про порядок розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків.

Розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків відбувається після одержання дозволу.

Вищезазначені положення затверджуються органом місцевого самоврядування для уникнення спотворення зовнішнього вигляду або концепцій історичних ареалів у певних частинах міст.

Cлід зазначити, що «масового явища» такі положення по всій країні не набули, однак якщо уважно ознайомитись із місцевими правилами у сфері благоустрою, то цілком можливо знайти між абзацами, пунктами, підпунктами місцевих правил присвячений певний рядок регулюванню процесу встановленню кондиціонерів на фасадах будинків.

Інколи у рішеннях виконкомів, які колись унормовували дозвільні процедури по переобладнанню та переплануванню жилих приміщень, також можна знайти процедурний механізм одержання дозволу на встановлення кондиціонера.

Незважаючи на те, що прямого взаємозв’язку між повноваженнями органів місцевого самоврядування, виражених у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» та порядком розміщення кондиціонерів на будинках немає, однак суди у цьому жодних проблем не бачать.

Загальна норма статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка абстрактно каже про право місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення з питань житлово-комунального господарства ніяк не поєднується із повноваженнями регулювати питання встановлення кондиціонера.

Напевно, що логіка судового бачення проблеми порядків по встановленню кондиціонерів тяжіє до законодавства по благоустрою, яке значно підсилює Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій і цим, мабуть, пояснюється «судова поверховість» при аналізу протоколів складених на власників квартир у багатоквартирних будинків за порушення статті 150 Кодексу України про адміністративне правопорушення (відповідальність за порушення правил користування жилими приміщеннями, санітарного утримання місць загального користування, сходових кліток, ліфтів, під’їздів, придомових територій, порушення правил експлуатації жилих будинків, приміщень та інженерного обладнання).

Разом з тим, не беручи до уваги «легітимність» Положення про встановлення кондиціонерів, але водночас слідуючи їм, є реальна можливість бути звільненим від адміністративної відповідальності, адже Положення не є взірцем досконалості.

Наприклад, від уповноваженої особи виконкому до мешканця певної квартири будинку надійшла вимога демонтувати самовільно встановлений кондиціонер, то знявши той кондиціонер, можна залишити повислий на фасаді кронштейн, оскільки він не є складовою кондиціонера або його технічним елементом.

Отже, велике поле для маневрувань залишається.

Детальніше про це читайте у статті «Бюрократичні тонкощі встановлення кондиціонера на фасаді будинку».