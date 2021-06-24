Жителі Сумщини зможуть отримати поштою свідоцтво про народження дитини

«З особливою увагою та турботою органи юстиції ставляться до маленьких громадян та їх батьків, тому створення комфортних та сучасних послуг – один з надважливих напрямів роботи. Ми завжди є учасниками підтриманих та запроваджених Урядом проєктів, зокрема у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Одною з таких сучасних ініціатив є доставлення свідоцтва про народження дитини поштою. Щоб отримати свідоцтво про народження дитини з доставкою додому, потрібно зареєструватися на порталі «Дія» за посиланням: https://diia.gov.ua/services/yemalyatko та при замовленні обрати опцію «отримати поштою». Доставлення документу послугою «Укрпошта Експрес» займе до 2-х днів в межах області та до 3-х днів в межах України», – розповіла Ірина СВИСТУН, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
Оплатити доставку можна онлайн або розрахуватися готівкою з кур’єром в момент отримання пакунку. До речі, вартість такого комфортного сервісу складає 46 або 66 гривень в залежності від способу одержання (на відділенні та кур’єром відповідно).