Жителі Сумщини зможуть отримати поштою свідоцтво про народження дитини Відтепер батьки Полтавщини, Сумщини та Чернігівщини можуть подати заяву на реєстрацію народження дитини за кілька хвилин у зручному для них місці, а вже за кілька днів – отримати оригінал свідоцтва про народження з доставкою до дверей. Такий зручний спосіб отримання першого документу малюка став можливим завдяки інноваційній послузі Міністерства юстиції «єМалятко».

«З особливою увагою та турботою органи юстиції ставляться до маленьких громадян та їх батьків, тому створення комфортних та сучасних послуг – один з надважливих напрямів роботи. Ми завжди є учасниками підтриманих та запроваджених Урядом проєктів, зокрема у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Одною з таких сучасних ініціатив є доставлення свідоцтва про народження дитини поштою. Щоб отримати свідоцтво про народження дитини з доставкою додому, потрібно зареєструватися на порталі «Дія» за посиланням: https://diia.gov.ua/services/yemalyatko та при замовленні обрати опцію «отримати поштою». Доставлення документу послугою «Укрпошта Експрес» займе до 2-х днів в межах області та до 3-х днів в межах України», – розповіла Ірина СВИСТУН, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

Оплатити доставку можна онлайн або розрахуватися готівкою з кур’єром в момент отримання пакунку. До речі, вартість такого комфортного сервісу складає 46 або 66 гривень в залежності від способу одержання (на відділенні та кур’єром відповідно).