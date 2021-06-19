Майно у заставу: на Сумщині за минулий рік зареєстрували 295 договір Укладаючи договір, сторони бажають мінімізувати ризик невиконання його умов. Тому одним із способів захисту своїх інтересів є застава – цивільно-правова угода, в силу якої кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов’язання, задовольнити свої вимоги коштом майна, котре було передано останнім у заставу.

На період дії договору майно, яке стало заставою, за домовленістю може знаходитись у будь-якої зі сторін. Серед обов’язків володільця предмета застави (якщо інше не встановлено договором) є:

• вжиття заходів, необхідних для збереження предмета застави;

• утримання предмета застави належним чином;

• негайне повідомлення другій стороні договору застави про виникнення загрози знищення або пошкодження предмета застави.

Варто пам’ятати, у випадку псування, пошкодження або знищення такого майна з вини заставодавця, то він зобов’язаний замінити його чи відновити, а якщо подібне станеться з вини заставодержателя, то він повинен відшкодувати завдані збитки.

У минулому році державні та приватні нотаріуси на теренах Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) зареєстрували 1275 договорів застави, зокрема на Полтавщині – 661, Сумщині – 295 та 319 правочинів – на Чернігівщині. Подібна тенденція спостерігається і в цьому році – охочих таким способом захистити угоду не стає менше.