Блоги

Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
Вчера 11:26496

Майно у заставу: на Сумщині за минулий рік зареєстрували 295 договір

Укладаючи договір, сторони бажають мінімізувати ризик невиконання його умов. Тому одним із способів захисту своїх інтересів є застава – цивільно-правова угода, в силу якої кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов’язання, задовольнити свої вимоги коштом майна, котре було передано останнім у заставу.

На період дії договору майно, яке стало заставою, за домовленістю може знаходитись у будь-якої зі сторін. Серед обов’язків володільця предмета застави (якщо інше не встановлено договором) є:

• вжиття заходів, необхідних для збереження предмета застави;
• утримання предмета застави належним чином;
• негайне повідомлення другій стороні договору застави про виникнення загрози знищення або пошкодження предмета застави.

Варто пам’ятати, у випадку псування, пошкодження або знищення такого майна з вини заставодавця, то він зобов’язаний замінити його чи відновити, а якщо подібне станеться з вини заставодержателя, то він повинен відшкодувати завдані збитки.

У минулому році державні та приватні нотаріуси на теренах Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) зареєстрували 1275 договорів застави, зокрема на Полтавщині – 661, Сумщині – 295 та 319 правочинів – на Чернігівщині. Подібна тенденція спостерігається і в цьому році – охочих таким способом захистити угоду не стає менше.

Право
view counter
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.