Державні виконавці Сумщини стягнули майже 90 млн грн аліментів Деякі боржники зневажливо ставляться до обов’язку сплачувати аліменти, а інколи й навмисно приховують правдиву інформацію про розмір своїх доходів та місце проживання. Проте, звернувшись до державної виконавчої служби, родина отримує шанс повернути дитячі кошти навіть, якщо вони не перераховувались протягом років.

Варто зазначити, що завдяки розробленій дієвій системі законодавчого примусу у боржників не залишається іншого виходу як розпочати належне фінансове забезпечення родини.

«Так, за 5 місяців накладені арешти на майно й банківські рахунки, а також обмеження деяких прав неплатників, допомогли повернути в сім’ї на Полтавщині понад 121 мільйон гривень аліментів, на Сумщині – близько 89 мільйонів гривень та більше 73 мільйонів гривень дитячих коштів стягнуто на Чернігівщині», – зазначила Ірина Свистун, керівник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

До речі, загалом фахівці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) з початку 2021 року стягнули аліментну заборгованість на суму майже 285 мільйонів гривень.