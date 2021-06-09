Державні виконавці Сумщини стягнули майже 90 млн грн аліментів

Варто зазначити, що завдяки розробленій дієвій системі законодавчого примусу у боржників не залишається іншого виходу як розпочати належне фінансове забезпечення родини.
«Так, за 5 місяців накладені арешти на майно й банківські рахунки, а також обмеження деяких прав неплатників, допомогли повернути в сім’ї на Полтавщині понад 121 мільйон гривень аліментів, на Сумщині – близько 89 мільйонів гривень та більше 73 мільйонів гривень дитячих коштів стягнуто на Чернігівщині», – зазначила Ірина Свистун, керівник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
До речі, загалом фахівці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) з початку 2021 року стягнули аліментну заборгованість на суму майже 285 мільйонів гривень.