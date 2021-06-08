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Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Вчера 23:52253

Асоціація міст України підтримує зарахування 65% ПДФО до бюджетів громад

На розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету знаходяться розроблені Асоціацією міст України спільно з групою народних депутатів законопроекти, що пропонують збільшити частку зарахування ПДФО до бюджетів громад із 60 до 65 відсотків (законопроєкти №5066 та №5066-1).

Для місцевого самоврядування збільшення відсотку зарахування ПДФО на 5% це:

 Зміцнення спроможності громад

Збільшення частки зарахування до бюджетів місцевого самоврядування ПДФО дозволить частково компенсувати видатки перекладені державою на органи місцевого самоврядування, а саме: на утримання закладів профтехосвіти; фінансування державних соціальних гарантій; виплату заробітної плати непедагогічним працівникам закладів середньої освіти, утримання таких закладів, забезпечення навчального процесу; фінансування комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я.

Покращення рівня послуг

Завдяки збільшенню частки зарахування ПДФО до місцевих бюджетів громади матимуть можливість покращувати систему охорону здоров’я, соціальні послуги, інфраструктуру, благоустрій тощо.

Соціальна  справедливість

Важливо, щоб кошти платників податку залишалися на місцях і спрямовувалися на покращення якості послуг, а не йшли на доплати топ-чиновникам.

Підготовлено Прес-службою АМУ

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