У Сумському ДРАЦСі відбулося весілля українсько-білоруської пари Весілля різнонаціональних пар завжди є прикладом того, як філігранно кохання здатне об’єднати долі людей, які розмовляють на несхожих мовах, мають відмінні традиції чи проживають у різних часових поясах.

Станіслав та Юлія – українсько-білоруська пара, відносини якої зареєстрували фахівці відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми). Урочистою атмосферою, щирими емоціями та сердечними вітаннями запам’ятався молодятам день створення їхньої сім’ї. Варто зазначити, що послуги в офісі європейського зразка «Open Space» надаються за принципом «єдиного вікна», серед переваг сучасного центру також є наявність електронної черги, що робить час очікування зустрічі з фахівцем юстиції більш зручним. А завдяки наявності терміналу, навіть за відсутності готівки, громадяни матимуть змогу оплатити отримані послуги.