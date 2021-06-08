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Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
Вчера 10:35536

У Сумському ДРАЦСі відбулося весілля українсько-білоруської пари

Весілля різнонаціональних пар завжди є прикладом того, як філігранно кохання здатне об’єднати долі людей, які розмовляють на несхожих мовах, мають відмінні традиції чи проживають у різних часових поясах.

Станіслав та Юлія – українсько-білоруська пара, відносини якої зареєстрували фахівці відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми). Урочистою атмосферою, щирими емоціями та сердечними вітаннями запам’ятався молодятам день створення їхньої сім’ї.

Варто зазначити, що послуги в офісі європейського зразка «Open Space» надаються за принципом «єдиного вікна», серед переваг сучасного центру також є наявність електронної черги, що робить час очікування зустрічі з фахівцем юстиції більш зручним. А завдяки наявності терміналу, навіть за відсутності готівки, громадяни матимуть змогу оплатити отримані послуги.

Общество
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
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