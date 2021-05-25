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Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
25.05.2021 19:37444

Досягнуто домовленості про забезпечення природним газом підприємств теплопостачання

21 травня 2021 року за ініціативи Асоціації міст України Президент України Володимир Зеленський провів нараду для обговорення проблемних питань забезпечення постачання природним газом підприємств комунальної теплоенергетики.

У засіданні взяли участь Прем’єр-міністр України Д.Шмигаль, Міністр розвитку громад і територій О.Чернишов, Голова НКРЕКП В.Тарасюк, голова правління НАК «Нафтогаз України» Ю.Вітренко, заступник керівника Офісу Президента України К.Тимошенко, Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг А.Герус.

Позицію Асоціації міст України на нараді представляв Виконавчий директор АМУ О.Слобожан.

За підсумками наради було досягнуто домовленості про таке:

1. Протягом наступного тижня (24-30 травня 2021 року) НАК «Нафтогаз України» запропонує підприємствам ТКЕ постачання природного газу на умовах річного контракту за ціною 7 400 грн/тис. куб. м (з ПДВ). Таке постачання буде здійснюватися на умовах післяплати, без застосування штрафних санкцій за подобові небаланси споживання природного газу та його недобір.

 2. НАК «Нафтогаз України» звернеться до Державної виконавчої служби України з листом щодо зняття арештів з рахунків підприємств теплопостачання.

 3. Найближчим часом Верховна Рада України ухвалить Закон, яким будуть списані борги підприємств теплопостачання за спожитий природний газ, а також відшкодовано заборгованість з різниці в тарифах, яка виникла до травня 2021 року.

 4. Найближчим часом Верховна Рада України ухвалить зміни до Бюджетного кодексу України в частині надання можливості органам місцевого самоврядування здійснювати місцеві запозичення з метою забезпечення придбання природного газу для потреб підприємств ТКЕ.

 Асоціація міст України переконана, що вже найближчим часом досягнуті домовленості будуть реалізовані. Адже лише за таких умов підприємства теплопостачання зможуть продовжити забезпечувати мешканців населених пунктів гарячою водою, а з жовтня –  централізованим опаленням.

 АМУ рекомендує підприємствам комунальної теплоенергетики укладати угоди на постачання природного газу тільки після надходження комерційної пропозиції від НАК «Нафтогаз України», яка передбачатиме ціну 7 400 грн/тис. куб. м (з ПДВ).

Нагадаємо, що проблема забезпечення постачання природного газу підприємствам ТКЕ також обговорювалася 20 травня 2021 року під час  наради під головуванням заступника керівника Офісу Президента України К.Тимошенко, у якій взяли участь представники АМУ -  міські голови, Виконавчий директор АМУ О.Слобожан, та представники Уряду - Міністр розвитку громад та територій України О.Чернишов, голова правління НАК «Нафтогаз України» Ю.Вітренко, керівники ОДА.

За матеріалами сайту Асоціації міст України

Экономика Місцеве самоврядування
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