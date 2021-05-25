Стартували круглі столи з обговорення земельних питань в регіонах 28 квітня 2021 року Всеукраїнська асоціація громад (ВАГ) за підтримки USAID АГРО провела онлайн-конференцію в форматі круглого столу в рамках реалізації першого етапу програми підтримки реформи Держгеокадастру сільськими громадами у Сумській області.

«Програма USAID АГРО підтримує розвиток земельної реформи та реформи децентралізації в Україні. Реформа сприятиме зменшенню рівню корупції в аграрній сфері та підвищить рівень життя у сільській місцевості. Перетворення, які відбуваються в земельному законодавстві, створюють умови для розвитку ринку землі та розвитку громад, проте громадам треба навчитися сучасним інструментам управління землею, щоб побороти нелегальний тіньовий ринок на своїй території. Ми маємо перейти від застарілої неефективної системи управління землями до сучасної публічної системи управління ресурсами», - зазначив Сергій Кубах, керівник напряму земельної реформи Програми USAID «АГРО».

Серед ключових питань, що піднімалися учасниками круглого столу у Сумській області, були:

Що очікувати від нового земельного законодавства?

Особливості передачі земель з державної в комунальну власність

Проведення земельних аукціонів щодо продажу права оренди та приватизації земель фермерських господарств, які перебувають у їх користуванні

Порядок надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності за межами населених пунктів

Налагодження комунікації між представниками Держгеокадастру та органами місцевого самоврядування

У заході взяли участь Роман Лещенко, Міністр аграрної політики і продовольства України, Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі и сільського господарства України, Сергій Завадський, в. о. Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Сергій Кубах, керівника напряму земельної реформи Програми USAID «АГРО», Іван Фурсенко, Перший заступник керівника Всеукраїнської асоціації громад.

На питання учасників круглого столу відповідали Олександр Масляк, директор департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації,Андрій Мартин, старший проєктний менеджер Офісу реформ КМУ фахівець з питань земельної політики, землеустрою, оцінки земель, земельного кадастру, дозвільної системи та земельного права, Костянтин Самойленко, адвокат, експерт-консультант Всеукраїнської асоціації громад, Тарас Гаращенко, в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Сумській області.

«Застереження щодо запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення серед представників територіальних громад та інших учасників ринку землі все ж таки є. Підґрунтям для цього є відсутність повної і достовірної інформації щодо тих процесів на ринку землі, які відбудуться вже у другій половині 2021 року. Тому налагодження комунікацій між урядом та органам місцевого самоврядування і територіальними громадами є одним з пріоритетних напрямків роботи ОДА», зазначив пан Масляк.

«Всеукраїнська асоціація громад ставить собі на меті сприяти органам місцевого самоврядування у розширенні їх участі у формуванні державної політики у сфері земельних відносин, проведенні інституційної реформи Держгеокадастру, підтримці комплексної земельної реформи та децентралізації в Україні, а також захисті інтересів органів самоврядування у сфері землеустрою. Ми переконані, що контроль за цільовим використанням земель має відійти органам місцевого самоврядування», зауважив Іван Фурсенко, Перший заступник керівника Всеукраїнської асоціації громад.

Андрій Мартин провів презентацію присвячену новелам земельного законодавства та розповів, які основні заходи вживаються сьогодні для того, щоб покращити законодавче забезпечення земельної реформи і здійснити її успішне просування. «Тимчасовий характер користування землею у сільському господарстві позбавляє галузь довгострокових інвестицій, необхідних для розвитку галузей із високою доданою вартістю, здійснення меліорації земель, не дозволяє здійснювати консолідацію земель тощо. Орендарі не мають мотивації піклуватися про родючість ґрунтів та виснажливо експлуатують землі. Кожний новий інвестиційний проєкт у промисловості, агробізнесі, будівництві, видобутку корисних копалин та багатьох інших сферах починається саме із одержання земельних ділянок або зміни їх призначення. Тому забезпечення безперешкодного доступу до земельних ресурсів для підприємців та громадян із мінімумом бюрократичних бар’єрів та відсутністю корупції дасть потужний поштовх зростанню економіки», - зазначив пан Мартин.

Учасники також отримали інформацію про особливості роботи Держгеокадастру – одного з головних учасників земельної реформи. Експерт головного управління Держгеокадастру в Сумській області розказав місцевим громадам про основні етапи трансформації відомства, його нові можливості, цілі та перспективи.

Пан Гаращенко розказав про особливості впровадження реформи у Сумській області, щоденні проблеми, які вирішує Держгеокадастр на шляху своєї трансформації, та як допомогти місцевим громадам стати повноправними господарями на своїй території. «Наше управління Держгеокадастру повністю підтримує політику Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру і виконує всі покладені на нас обов’язки на території Сумської області. На виконання Указу Президента та розпорядження Кабінету міністрів України, Головним управлінням впродовж 2018-2021 років було передано понад 200 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення із держаної власності в комунальну», доповів пан Гаращенко. Серед головних викликів, з якими стикається відомство, пан Гаращенко назвав реєстрацію прав на земельні ділянки громадами, наповнення місцевих бюджетів, оновлення нормативно-грошової оцінки населених пунктів, внесення актуальних відомостей про межі населених пунктів, тощо.

Запис круглого столу у Сумській області можна переглянути за посиланням.