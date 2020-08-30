Не вір очам своїм

Шосткинці та мешканці інших населених пунктів, що знаходяться неподалік від Шостки не знайшли на сайті Шосткинського центру ПТО (в минулому – профтехучилище №13) відомостей про вступну кампанію на навчання за спеціальностями: ліфтер, майстер готельного обслуговування.
Більш детально дивіться у відеосюжеті за посиланням https://youtu.be/iyrL6AySYGg
У попередній публікації я повідомляв про те, що у колишньому Шосткинському ПТУ-13, яке очолює Тетяна ЛАЗАРЄВА, пишуть з помилками.
Проте,...
Директор ПТУ-13 в Шостці пише з помилками...