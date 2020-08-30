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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
24.05.2021 20:42542

Не вір очам своїм

Не вір очам своїм

Шосткинці та мешканці інших населених пунктів, що знаходяться неподалік від Шостки не знайшли на сайті Шосткинського центру ПТО (в минулому – профтехучилище №13) відомостей про вступну кампанію на навчання за спеціальностями: ліфтер, майстер готельного обслуговування.

Більш детально дивіться у відеосюжеті за посиланням https://youtu.be/iyrL6AySYGg

Общество Сумщина Освіта Шостка Центр ПТО
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В'ячеслав Павленко
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Проте,...

В'ячеслав Павленко 30.08.2020 17:43
В'ячеслав Павленко
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
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Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
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14.25; 20.25
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