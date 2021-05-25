Сумчанам пояснили, на яке майно боржників не може бути звернено стягнення? У ході здійснення виконавчого провадження боржники можуть втратити своє майно, оскільки на будинки, автомобілі, сільгосптехніку, земельні ділянки, яхти, мототехніку тощо фахівці юстиції звертають стягнення. Згодом, якщо громадяни не погашають заборгованість, то описане майно стає лотом в системі електронних торгів арештованим майном – https://setam.net.ua.

Як розповіла очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина СВИСТУН, згідно з Законом України «Про виконавче провадження» до переліку майна, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами, належать:

Предмети щоденного побутового особистого вжитку для задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб речі індивідуального користування (одяг, взуття, всі дитячі речі). Вироби медичного призначення, необхідні боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, за медичними показаннями. Меблі – по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл, одна шафа на сім’ю. Один холодильник на сім’ю. Один телевізор, персональний комп’ютер на сім’ю, один мобільний телефон – на кожну особу. Продукти харчування для особистого споживання з розрахунку на 3 місяці або гроші, необхідні для їх придбання – з розрахунку трикратного розміру мінімальної заробітної плати. Майно для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів або професійних занять, якщо воно є єдиним джерелом доходу; знаряддя особистої кустарної і ремісничої праці, книги. Паливо для приготування щоденної їжі та опалення (протягом опалювального сезону) житлового приміщення. Використовувані для цілей, не пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності, племінна, молочна і робоча худоба (по одній одиниці), кролики (дві пари), птиця (п’ять штук), корми, необхідні для їхнього утримання до вигону на пасовища. Сільськогосподарський інвентар, насіння, необхідне для чергового посіву, та незібраний урожай – в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством (крім земельних ділянок, на які накладено стягнення). Технічні та інші засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю та інших категорій осіб, автомобіль, яким відповідно до закону за медичними показаннями забезпечена людина з інвалідністю безоплатно або на пільгових умовах. Призи та відзнаки.

Варто зазначити, що державні виконавці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) наклали арешт на майно боржників по 153 тисячам виконавчих проваджень, зокрема по 54 тисячам – на Полтавщині, по майже 36 тисячам – на Сумщині та по 63 тисячам виконавчих документів на Чернігівщині.