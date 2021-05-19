АМУ закликає Кабмін зберегти відрахування 5% тютюнового акцизу до бюджетів громад 2,9 мільярдів гривень можуть зникнути з бюджетів громад, внаслідок змін в законодавстві, щодо процедури розподілу акцизного податку з продажу тютюнових виробів.

Наразі місцеві бюджети отримують 5% акцизного податку з продажу тютюнових виробів. Роздрібні торговці (кіоски і магазини, які продають цигарки) сплачують 5% відповідного податку, що також йде до місцевих бюджетів. Проте урядовим законопроектом це зобов’язання хочуть перекласти на великих гравців – виробників та імпортерів тютюнових виробів, таких як Philip Morris або Japan Tobacco International (JTI). На думку авторів законопроекту, перекладення обов’язку сплати тютюнового роздрібного акцизу на великих гравців, які працюють в прозорому полі, дозволить додатково залучити до бюджету 1,9 млрд грн.

Одночасно з цим відповідні зміни в законодавстві призведуть до втрат місцевих бюджетів в розмірі від 2,4 млрд грн (загальні надходження від тютюнового акцизу за 2020 рік) до 2,9 млрд грн (прогнозна оцінка Асоціації міст України на 2021 рік).

Як зазначив виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан: «Усі пропозиції в частині місцевих бюджетів ми з Мінфіном відпрацювали і їх підтримуємо – це призведе до збільшення надходжень громад. Ми навіть звернулися до Офісу президента, щоб їх було розглянуто як невідкладні. Проте на фініші окремі лобісти, прикриваючись іменем президента, заклали в концепцію вилучення з бюджетів громад 5% роздрібного акцизу з тютюну. Через це муніципалітети втратять 2,4 млрд грн, а справедливих компенсаторів для кожної громади Мінфін не може запровадити».

Асоціація міст України вважає, що перерозподіл акцизу на місцеві громади, після прийняття відповідних змін до законодавства не зможе забезпечити справедливе зарахування податку до місцевих бюджетів, в результаті чого програє і держава, і громади.