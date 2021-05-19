Блоги

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Вчера 01:031121

АМУ закликає Кабмін зберегти відрахування 5% тютюнового акцизу до бюджетів громад

2,9 мільярдів гривень можуть зникнути з бюджетів громад, внаслідок змін в законодавстві, щодо процедури розподілу акцизного податку з продажу тютюнових виробів.

Наразі місцеві бюджети отримують 5% акцизного податку з продажу тютюнових виробів. Роздрібні торговці (кіоски і магазини, які продають цигарки) сплачують 5% відповідного податку, що також йде до місцевих бюджетів. Проте урядовим законопроектом це зобов’язання хочуть перекласти на великих гравців – виробників та імпортерів тютюнових виробів, таких як Philip Morris або Japan Tobacco International (JTI). На думку авторів законопроекту, перекладення обов’язку сплати тютюнового роздрібного акцизу на великих гравців, які працюють в прозорому полі, дозволить додатково залучити до бюджету 1,9 млрд грн.

Одночасно з цим відповідні зміни в законодавстві призведуть до втрат місцевих бюджетів в розмірі від 2,4 млрд грн (загальні надходження від тютюнового акцизу за 2020 рік) до 2,9 млрд грн (прогнозна оцінка Асоціації міст України на 2021 рік).

Як зазначив виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан: «Усі пропозиції в частині місцевих бюджетів ми з Мінфіном відпрацювали і їх підтримуємо – це призведе до збільшення надходжень громад. Ми навіть звернулися до Офісу президента, щоб їх було розглянуто як невідкладні. Проте на фініші окремі лобісти, прикриваючись іменем президента, заклали в концепцію вилучення з бюджетів громад 5% роздрібного акцизу з тютюну. Через це муніципалітети втратять 2,4 млрд грн, а справедливих компенсаторів для кожної громади Мінфін не може запровадити».

Асоціація міст України вважає, що перерозподіл акцизу на місцеві громади, після прийняття відповідних змін до законодавства не зможе забезпечити справедливе зарахування податку до місцевих бюджетів, в результаті чого програє і держава, і громади.

Экономика Місцеве самоврядування
view counter

По тематике

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Конотоп, Суми, Охтирка, Шостка, вже в травні можуть залишитися без гарячої води, а восени - без опалення

20 травня 2021 року, Правління Асоціації міст України обговорило критичну ситуацію, що склалася у сфері комунальної теплоенергетики....

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України Сегодня 12:07
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Правління АМУ закликало керівників держави забезпечити підтримку підприємців під час пандемії COVID-19 з державного бюджету

Позачергове засідання Правління Асоціації міст України відбулося 24 березня 2021 року. За результатами заходу міські, сільські та селищні голови з...

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 25.03.2021 18:20
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Уряд схвалив Порядок зарахування частини акцизного податку з пального до місцевих бюджетів

17 березня на засіданні Уряду прийнято постанову «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на...

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 17.03.2021 19:08
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
АМУ закликала Парламент ухвалити законопроєкт, який вирішить проблеми громад у сфері земельних відносин

Асоціація міст України звернулася до Голови Верховної Ради України, голів депутатських фракцій та груп з проханням ухвалити законопроєкт «Про внесення...

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 16.02.2021 11:42
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Тарифи на тепло у цьому опалювальному сезоні не збільшаться - АМУ та Уряд підписали Меморандум

9 лютого 2021 року, підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання...

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 10.02.2021 11:27
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 21.00
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.05

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.