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Коновал В'ячеслав
Коновал В'ячеслав
11.05.2021 23:03302

Чи тарифна послуга прибирання контейнерних майданчиків?

На тлі екологічних рухів та популяризації безвідходних технологій у суспільства сформувався запит на дослідження теми «вивозу сміття» під різними кутами та у різних аспектах

Вищезазначена тема набуває також актуальності в часи «оновленого законодавства про відходи» та у контексті послуг із прибирання контейнерних майданчиків, особливо питань, які торкаються тарифікації.

То ж чи тарифна вищезазначена послуга? Відповідь на ці та багато інших питань шукав «Комунальний Лоєр».

Як зазначено у статті «Щодо витрат по прибиранню контейнерних майданчиків» із новою редакцією закону про житлово-комунальні послуги зазнали змін і Правила надання послуг з поводження з побутовими відходами, які затверджено Кабінетом Міністрів України №1070 від 10.12.2008 року (далі – Правила).

Зі зміною Правил було також змінено і Типовий договір про надання послуг з поводження із побутовими відходами (далі – Типовий договір).

Нові положення Типового договору містили зобов’язання для виконавця послуг (підпункт 12 пункт 4 Типового договору) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику.

За логікою Типового договору ліквідація звалища біля контейнерного майданчика означала «прибрати за собою невивезене сміття» у випадку недотримання виконавцем послуг із вивезення побутових відходів графіку вивезення великогабаритного сміття.

Проте іноді буває, що виконкоми «по-своєму» розуміють норму про ліквідацію звалища твердих побутових відходів у світлі постійного прибирання великогабариту біля контейнерних майданчиків.

Нерідко дане непорозуміння призводить до того, що виконком або його уповноважені структурні підрозділи звертаються до суду із позовними вимогами або розірвати договір, або відмовитись від його виконання.

Джерелом спорів між виконкомом та підприємцями все ще залишається невирішена проблема щодо прибирання контейнерних майданчиків.

Виконком вважає, що витрати по прибиранню контейнерних майданчиків після вивозу сміття має здійснюватися підприємцями, у той час, як вони переконують, що прибирання контейнерних майданчиків не закладалися у статті витрат.

Дану позицію підтримують також суди, які стверджують, що позови, які пов’язанні із стягнення витрат на прибирання контейнерних майданчиків, а також спори, які стосуються виконання умов договорів по поводженню із твердими побутовими відходами слід розглядати у площині законодавства, яке регулює питання благоустрою територій населених пунктів.

Право Комунальний лоєр Коновал в'ячеслав Юридичний блог у сфері енергетики та комунальних послуг
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