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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
03.05.2021 09:14420

Чи піднімуть у Шостці тарифи на воду?

Чи піднімуть у Шостці тарифи на воду?

Із засобів масової інформації дізнався, що Шосткинський «Водоканал» має намір змінити тарифи на водовідведення і водопостачання: 16,37 грн./м3 за водопостачання (зараз - 9,50 грн./м3) і 23,94 грн./м3 за водовідведення (зараз 13,10 грн./м3).

Нагадую, що тарифи на воду затверджує виконком Шосткинської міської ради.

До структури тарифу входять: заробітна плата, електроенергія, амортизаційні відрахування.

Водночас, згідно з даними е-декларацій керівника Шосткинського «Водоканалу» за 2020 рік, його середня заробітна плата за місяць дорівнює 45 тис. грн. (https://cutt.ly/xbzL8Kq).

Середня зарплата головного інженера (https://cutt.ly/dbzZi4F) та головного бухгалтера (https://cutt.ly/6bzZj7K) цього комунального підприємства в рази менше від зарплати керівника, але теж не зовсім маленька. Вона дорівнює в середньому майже по 18500,00 грн. щомісяця.

Як гадаєте, може треба знизити розмір зарплати у керівника міськводоканалу, ніж підвищувати тарифи на воду?

Звертаюся до депутатів Шосткинської міської ради й прошу захистити інтереси своїх виборців, а не окремих керівників та не допустити підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення.

Общество Сумщина Шостка комунальні послуги
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Цитата

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