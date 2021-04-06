Вакцинація педагогів у Шостці Вакцинація педагогів у Шостці

Сьогодні, 30 квітня 2021 р., у Шостці, під головуванням начальника Управління освіти міської ради Наталії СЕРГЕЙКО відбулася селекторна нарада з керівниками закладів освіти, під час якої було озвучено питання щодо вакцинації педагогічних працівників.

Люди стурбовані тим, що їх можуть заставити примусово зробити щеплення від COVID-19 та не допустити до роботи у разі відмови від щеплення.

- Вакцинація не примусова, а бажана. Вважаю, що це на користь самих працівників. Думаю, розумні люди мають самі це розуміти. Особливо педагоги, які контактують з великою кількістю людей. Примусово щепити ніхто нікого не буде. Таких документів не надходило станом на сьогодні,- повідомила Наталія СЕРГЕЙКО.

З цього виходить, що усіх допустять до роботи, хвилюватися не потрібно.