Військові будні коханню не завадять Для деяких закоханих військова служба – це перевірка почуттів на міцність, а хтось навпаки, виконуючи конституційний обов’язок, знаходить свою долю. Саме так сталося з молодою парою з Сум Юрієм та Іриною.

Їхнє знайомство відбулося два роки тому, під час спільного проходження служби в Збройних Силах України. А вже на початку цього року чоловік освідчився коханій у місті Полтаві, зробивши пропозицію стати його дружиною.

Швидко та комфортно організувати день весілля сумчанам допоміг проєкт Мін’юсту «Шлюб за добу». Ця послуга користується популярністю у тих пар, які не хочуть чекати встановлений законом місячний термін, а бажають стати чоловіком та дружиною протягом 24 годин.

Так, подавши заяву на одруження, молодята цього ж дня офіційно стали родиною. Варто зазначити, що послугу державної реєстрації шлюбу захисники територіальної цілісності України отримали безоплатно.

Бажаєте також скористатися зручним сервісом «Шлюб за добу»? Переходьте за посиланням – https://www.sumyjust.gov.ua/shlyub-za-dobu/