Військові будні коханню не завадять

Їхнє знайомство відбулося два роки тому, під час спільного проходження служби в Збройних Силах України. А вже на початку цього року чоловік освідчився коханій у місті Полтаві, зробивши пропозицію стати його дружиною.
Швидко та комфортно організувати день весілля сумчанам допоміг проєкт Мін’юсту «Шлюб за добу». Ця послуга користується популярністю у тих пар, які не хочуть чекати встановлений законом місячний термін, а бажають стати чоловіком та дружиною протягом 24 годин.
Так, подавши заяву на одруження, молодята цього ж дня офіційно стали родиною. Варто зазначити, що послугу державної реєстрації шлюбу захисники територіальної цілісності України отримали безоплатно.
Бажаєте також скористатися зручним сервісом «Шлюб за добу»? Переходьте за посиланням – https://www.sumyjust.gov.ua/shlyub-za-dobu/