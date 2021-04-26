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Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
Вчера 11:47260

На Сумщині штрафування боржників по аліментах додатково поповнило кишені родин на 669 тис.грн.

Фінансові санкції у вигляді штрафів – один із наслідків несвоєчасної сплати аліментів. Цей примусовий захід, який застосовують державні виконавці, є своєрідним захистом економічних прав дітей та додатковим бонусом до аліментних коштів.

Як розповіла начальниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина СВИСТУН, якщо у платника аліментів виникає заборгованість у сукупному розмірі більше, ніж сума відповідних платежів за 1 рік, то на таку особу накладається штраф у розмірі 20% від заборгованої суми. Якщо ж заборгована сума перевищує в сукупному розмірі суму відповідних платежів за 2 роки, то в такому випадку штраф збільшується і відповідно становить вже 30%. У випадку заборгованості на суму платежів за 3 роки штраф зростає до 50% від суми боргу.
Цікаво, що стягнуті таким чином кошти направляються безпосередньо дітям у повному обсязі.

До речі, з початку 2021 року через «забудькуватість» батьків державні виконавці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) забезпечили стягнення майже 2 мільйонів гривень аліментів. Зокрема на Полтавщині завдяки штрафним санкціям дітям було перераховано понад 732 тисячі гривень, на Сумщині – 669 тисяч гривень та 484 тисячі гривень додатково отримала малеча Чернігівщини.

Право
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
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