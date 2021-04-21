Шикують, витрачають чи «викидають» гроші громади? Шикують, витрачають чи «викидають» гроші громади?

На Прозоро наявний тендер про капітальний ремонт козирка будівлі ЦЕВу по вул. Садовий бульвар, 11 в Шостці (у минулому Будинок піонерів) від Управління освіти Шосткинської міської ради. (https://tender.uub.com.ua/tender/UA-2021-04-20-001468-b/).

Вартість тендерної пропозиції незначна, всього 77 тис.грн.

Злі язики брешуть, що знову переможцем у цьому тендері може стати Микола ЛІФІРЕНКО (депутат міської ради від партії «Наш край»), який раніше виготовляв вивіску за 19 тис. грн. на будівлю ЦЕВу по вул.Свобода, 18 в Шостці (у минулому БК «Свема»). Згадали?

Не для кого не є секретом, що без дозволу Миколи НОГИ, мера міста Шостки, в нашому славетному місті нічого не вирішується.

Шикують, витрачають чи «викидають» гроші шосткинської громади, як гадаєте?

Фото з сайту Шостка.інфо