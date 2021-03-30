«Жирують» у Шосткинському виконкомі? «Жирують» у Шосткинському виконкомі?

Управлінням житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради, яким керує Сергій ШКАРІН, та координує роботу цього Управління Ольга ТКАЧЕНКО, поки що в.о.заступника міського голови, на Прозоро (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-007150-c) замовлено тендер на суму більше 2 млн. грн (2 050000,00 грн.): «Догляд за газонами, квітниками – посів трави, квітів; садіння дерев-саджанців; підрізання дерев та кущів, видалення чагарників; викошування трави».

Окрім цього, для навчання нещодавно прийнятого працівника до відділу інвестицій, Ніни ПУГАЧ (згадали, як вона нещодавно «піарилась» на будуванні в місті нових вбиралень?), на Прозоро (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-12-003386-c) замовлено тендер на суму 7 тис.грн. для участі у навчальному семінарі.

Невже «жирують» у виконкомі Шосткинської міської ради чи це всього-навсього так себе поводить одна особа, як гадаєте?