Аудит в Департаменті освіти області. Що виявлено? Аудит в Департаменті освіти області. Що виявлено?

Згідно з розпорядженням губернатора Сумщини Василя ХОМИ від 01.03.2021 № 107-ОД «Про проведення позапланового внутрішнього аудиту», в період з 01.03 по 15.03.2021 був проведений позаплановий аудит Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації (керівник – Вікторія ГРОБОВА). (http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/107_21.pdf)

За наслідками проведеного аудиту були надані Аудиторські рекомендації до аудиторського звіту за результатами дослідження діяльності Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації у частині реалізації повноважень щодо управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти.

Всього 33 аудиторські рекомендації на 8 аркушах. Про частину з них розповім в цій публікації.

Управління закладами профтехосвіти.

Функція управління професійно-технічною освітою в Департаменті розпорошена, централізований орган (колегіальний, структурний підрозділ установи тощо) щодо впровадження відповідних повноважень – відсутній.

Терміни укладання контрактів з директорами закладів профтехосвіти нормативно не регламентовані і визначалися персонально директором Департаменту (від 1 до 5 років).

Для прикладу. По Шостці, з директором Шосткинського центру ПТО Тетяною ЛАЗАРЄВОЮ укладено контракт на 5 років, а з директором Шосткинського ВПУ Олександром ГУРБОЮ, всього на 1 рік. Нонсенс? Отож.

Окрім цього, на колегіях Департаменту не розглядалися питання контролю організації освітнього процесу у закладах профтехосвіти, створення на їх базі навчально-практичних центрів та впровадження сучасних виробничих технологій.

Було також виявлено, що без достатнього аргументування, преміювали директорів під час дії догани.

Обробка земельних угідь.

Майже одна третина земельних угідь сільськогосподарського призначення закладами профтехосвіти взагалі не обробляються.

Внаслідок не укладання відповідних договорів оренди земельних ділянок відповідними бюджетами недоотримано кошти у вигляді відрахувань з орендної плати за землю.

Якщо земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які належать закладам профтехосвіти на праві постійного користування не використовуються у повному обсязі, краще їх частково передати у державну власність, щоб не завдавати збитків державі?

Підготовка робітних кадрів.

Врахування рівня фактичного виконання Регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та випускників у попередніх періодах.

За офіційними даними (по області) кількість випускників поточного року та прийнятих у вересні поточного року на навчання учнів (різниця у середньому до 14,5%, максимально – в 1,9 рази).

Незважаючи на попередньо укладені договори з роботодавцями (на стадії формування регіонального замовлення) станом на 31.12.2020 не працевлаштовані 22% випускників закладів профтехосвіти. У 2019 цей показник був більшим і дорівнював 27%.

Штатні розписи закладів профтехосвіти.

Аналізом штатних розписів в закладах профтехосвіти встановлено 29 посад за якими одночасно виконуються обов’язки за основним місцем роботи (повний робочий день) та за сумісництвом. У 2020 році за вказаними посадами (внутрішні сумісники) місячний фонд оплати праці склав 85,8 тис.грн., річний – більше 1 млн.грн.

У Департаменті погоджує штатні розписи закладів профтехосвіти області Ольга БЄЛІК - заступник директора Центру фінансово-економічного моніторингу та технічного забезпечення освітніх закладів.

Наприклад, Римського імператора Гая Юлія Цезаря історики описували як людину, що вміла робити водночас кілька справ. І тоді це вважалося чимось неймовірним. Імператор вмів їхати на коні і диктувати листи. Або просто диктувати різні листи трьом або й навіть сімом писарям. Ще, кажуть, умів одночасно читати або писати й слухати.

Невже і в наш час зустрічаються люди, які здатні обіймати одночасно дві різні професії, одна з яких передбачає постійне перебування на робочому місці в приймальні, а інша - займатися учнями у навчально-виробничому процесі? Далі буде…