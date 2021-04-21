Красили, копали, білили 63 тисячі гривень аліментів виплачено сумчанами завдяки суспільно корисним роботам Свіже повітря та садовий інвентар – атрибути, що описують не тільки клопоти на присадибній ділянці, а й відбуття адміністративного покарання у вигляді суспільно корисних робіт. Такий примусовий захід застосовують до осіб, котрі окрім фінансових можливостей, не мають бажання працювати та не прагнуть розрахуватися з власними дітьми.

Завдяки сукупному розміру аліментної заборгованості, яка перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання та вмотивованій постанові фахівців юстиції, судом назначається строк покарання. Від 120 до 360 годин доведеться відпрацювати боржникам, виконуючи роботи чи то з доброустрою населеного пункту, чи за нереалізованим фахом.

«Існують випадки, коли таке адміністративне стягнення докорінно змінювало долі родин. Це й недивно, оскільки примусове працевлаштування дозволяє поступово погашати заборгованість. Разом з тим, трапляються життєві ситуації, коли навіть по закінченню присуджених годин, деякі батьки залишаються вже на добровільній основі виконувати звичні їм роботи. Тим самим не тільки налагодивши стабільну виплату аліментів, а й отримавши постійне місце роботи», – зазначила Ірина Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

Очільниця додала, що в І кварталі 2021 року завдяки складеним державними виконавцями протоколам про притягнення неплатників аліментів до суспільно корисних робіт було відшкодовано майже 230 тисяч гривень аліментного боргу, зокрема на Полтавщині діти отримали майже 56 тисяч гривень аліментів, на Сумщині – близько 63 тисяч гривень та 110 тисяч гривень дитячих коштів повернуто на Чернігівщині.