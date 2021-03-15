Чи допоможе міська влада в ремонті автомобіля? Чи допоможе міська влада Шостки в ремонті автомобіля?

Наприкінці січня 2021 р. в Шостці, на вулиці Родини Кривоносів, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої був пошкоджений навчальний вантажний автомобіль ЗІЛ ММЗ 4502 (на кабіну впала гілка з дерева), що належить Державному навчальному закладу «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» (у минулому – ПТУ-13), який очолює Тетяна ЛАЗАРЄВА. Про це повідомлялося на сайті Шостка.інфо (https://cutt.ly/Jvy6UMc).

На початку квітня 2021 р. заклад освіти провів тендерну процедуру щодо ремонту пошкодженого автомобілю. Вартість цієї процедури склала 15 000,00 грн. (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-06-002590-c).

На мою думку, а також думку інших осіб-юристів, винним у вказаній пригоді може бути міська влада Шостки, тому що відповідні служби не догледіли за узбіччям проїжджої частини вулиці Родини Кривоносів, внаслідок чого гілка і впала на кабіну навчального автомобіля.

Як ви гадаєте, чи допомогла або ще допоможіть міська влада Шостки на чолі з Миколою НОГОЮ відшкодувати збитки від дорожньо-транспортної пригоди, які були завдані вказаному закладу освіти?