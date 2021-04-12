Держвиконавці Сумщини стягнули майже 40 млн грн У своїй діяльності державні виконавці забезпечують реальну дію правових норм, застосовуючи при цьому заходи примусу, санкціоновані державою. Забезпечення сплати штрафів, боргів по заробітній платі та іншим виплатам, пов’язаними із трудовими правовідносинами, питання стягнення боргів по аліментах, тощо – основні завдання фахівців юстиції, які підлягають активному обговоренню та перебувають на постійному контролі.

Варто зазначити, що І квартал 2021 року відзначився високими показниками державних виконавців Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми). Так, з початку року фахівці юстиції фактично виконали майже 47 тисяч виконавчих документів та стягнули понад 147,3 мільйона гривень. Зокрема на Полтавщині завершено фактично понад 18 тисяч документів та стягнуто 57,8 мільйона гривень, на Сумщині – більше як 15 тисяч документів та 39,8 мільйона гривень та понад 13 тисяч документів й 49,7 мільйона гривень – на Чернігівщині.