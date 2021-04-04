Щодо відомості обліку споживання теплової енергії Непоодинокими є випадки, коли окремі теплоенерго або теплокомуненерго формують відомості обліку споживання теплової енергії, у якій враховують додаткові Гкал у складі обліку гарячої води.

Найчастіше це можна помітити у відносинах ОСББ, ЖБК, управителів із надавачем послуги теплопостачання.

Як пише сайт «Комунальний Лоєр», у зв’язку із тим, що постійно додаються показники споживання теплової енергії на опалення будинку за рахунок Гкал на постачання гарячої води, то у рахунках споживачів суттєво зростає вартість послуги від теплокомуненерго.

Жодного логічного пояснення від представників теплокомуненерго годі і чекати. Всі аргументи лише зводяться до того, що не було зі сторони виконавця послуг для будинку «відхилення від кількісних та якісних показників споживання за договором».

Однак, споживачі послуги за централізоване постачання гарячої води сплачують не за показниками лічильника тепла, а в залежності від об’єму використаної гарячої води у кубічних метрах у відповідності до затверджених тарифів, а не у одиницях теплоносія (Гкал).

Централізоване постачання гарячої води є окремою послугою, до якої не можуть додатково нараховуватися Гкал, навіть якщо загальний облік виконавця послуг по постачанню теплової енергії та централізованого гарячого водопостачання забезпечується одним і тим же приладом обліку.

У випадку виникнення подібної ситуації, теплокомуненерго, повинен був відняти від середнього споживання теплової енергії середній показник теплоносія у Гкал/на день, щоб привести платіжки до «обгрунтованих цифр».

Тривалий час на практиці було важко вести подібні спори споживачів із теплокомуненерго, оскільки суди відмовляли у розгляді позовів споживачів з тієї причини, щоб довести неправомірне донарахування теплокомуненерго вартості «обігріву будинку гарячої води» споживач мав дотриматися процедури претензійного порядку.

Проте, виконати споживачу для теплокомуненерго претензійне врегулювання є нереально, оскільки документальні порушення теплокомуненерго, які є достатніми для того, щоб просити у нього перерахунок неможливо було одержати з тієї причини, що зі сторони теплокомуненерго ніяких відхилень по кількісних показниках послуг немає.

Водночас 2020 рік став переломним роком для ходу судових розглядів і наслідків по вирішенню спірних питань, які пов’язані із перерахунком.

Верховний Суд висловився на користь споживачів і визнав, що у вказаній ситуації споживачі вільні у виборі способів та захисту своїх прав.

Підсумую, що з огляду на судову практику ефективними слід вважати наступні позовні вимоги споживачів до теплокомуненерго:

1) про зобов’язання провести перерахунок послуги постачання теплової енергії на опалення будинку;

2) про зобов’язання теплокомуненерго визначити фактичну вартість теплової енергії окремо для ОСББ і для інших споживачів у будинку;

3) про зобов’язання провести перерахунок за весь час опалювального періоду (у межах року).

Детальніше про це читайте у статті «Як боротися із збільшенням вартості теплової енергії?»