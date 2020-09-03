Вікторію ГРОБОВУ - до відповідальності? Вікторію ГРОБОВУ - до відповідальності?

05.04.2021 р. головою Сумської ОДА Василем ХОМОЮ було видано розпорядження № 78-К «Про дисциплінарне провадження», яке надіслано мені у відповідь на інформаційний запит.

В тексті розпорядження зазначено, що на підставі службової записки заступника голови Сумської ОДА Віталія МАКСИМЕНКА від 19.03.2021 р. з метою вивчення наявності вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку порушити дисциплінарне провадження щодо директора Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторії ГРОБОВОЇ.

Передувало службовій записці Віталія МАКСИМЕНКА, за моєю інформацією, відповідне звернення від громадянина (з етичних міркувань прізвище не зазначаю).

Як гадаєте, чи притягнуть Вікторію ГРОБОВУ до дисциплінарної відповідальності як державного службовця, чи «спустять на гальмах» або «зіллють» через «нетверді зуби» обласної влади?

Чи стане це прецедентом для інших чиновників, чи і надалі керівники такого рівня продовжуватимуть свою «діяльність» у звичному форматі?..

Далі буде…