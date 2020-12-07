Неожиданно резкая критика в адрес Киева: в США опубликовали отчет о нарушении прав человека в Украине

Госдеп выразил открытое недовольство ситуацией с соблюдением прав граждан. Такая оценка выбивает почву из-под ног. Киев всегда стремится действовать по западным лекалам. Но от дружелюбия не осталось и следа. Вашингтон резко осудил внутреннюю политику Офиса президента.
Что беспокоит Госдеп
В докладе сообщается, что для Украины характерны следующие проблемы:
Киевская власть представлена как неспособная обеспечить безопасность своих граждан. Употребляют такие эпитеты как “атмосфера безнаказанности”, “превентивный арест” и “ насильственное исчезновение”. У стороннего наблюдателя может сформироваться ощущение, что в стране о правах граждан просто не слышали и руководствуются первобытными инстинктами – кто сильнее тот и прав.
Хуже некуда
Объем замечаний, упомянутых в докладе, сопоставим разве что с Россией и Китаем. Но если с последними все понятно, то откуда столько негатива в отношении Украины – загадка!
К примеру, про ближайшего соседа – Польшу – написано три строчки и строгость обвинений не идет ни в какое сравнение. Понятно, что Варшава уже давно в НАТО, но мы же союзники.
Пророссийским духом пахнет
Если бы такой доклад опубликовал Кремль, было бы все понятно. Нарративы те же, что и в Белой книге Службы внешней разведки. Тут и активное противопоставление народа Украины и киевской власти, и распространение мнения об “усталости мирового сообщества от Украины”, и даже демонстрация отсутствия законов в нашей стране. Нечто похожее мы видим и в документе, который подготовил Госдепартамент нашего, вообще-то, надежного партнера.
Претензии Вашингтона и основания
Вытеснение пророссийских каналов на западе они назвали открытым давлением на свободу слова и СМИ, хотя еще каких-то пару месяцев назад хором поддерживали такое решение. Именно об этом в начале февраля заявляли в посольстве США в Киеве, а глава представительства Украины в ЕС Точицкий подтверждал положительные отзывы со стороны европейского сообщества.
По поводу “приглашений на неформальные беседы” подозреваемых в совершении преступлений – ну на войне как на войне, надо же искать выходы из положения. Это происходит из-за активной борьбы за независимость и желание противостоять культурному давлению восточного соседа.
С другой стороны случаи нарушения закона самими полицейскими часто всплывают в национальных СМИ и, насколько можно судить из открытых источников, их за противоправные действия наказывают.
А избиение темнокожих студентов и цыган – так это, извините, обыкновенный криминал. Куда от этого денешься? Это сейчас ни для какой страны не редкость.
Вся надежда на Байдена
Украина находится на передовой в противостоянии с некоторыми соседскими странами, и в тылу должна быть крепкая и нерушимая поддержка.
Будем надеяться, что доклад не будет иметь серьезных последствий, а его целью было взбодрить президента Зеленского перед звонком Байдена.
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