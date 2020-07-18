Службові квартири в Шостці зі «шлейфом»? Службові квартири в Шостці зі «шлейфом»?

Ні для кого не є таємницею, шо міська влада забезпечує керівників правоохоронних органів, які приїздять на роботу в Шостку, службовим житлом. І це є зрозумілим, тому що людина повинна бути забезпечена житлом, якщо вона приїхала працювати на благо нашого міста.

Проте не завжди все проходить «як по нотах», тобто, чомусь утворюється негативний «шлейф» від цього.

На одному з прикладів спробую це довести.

КРУ в Шостці (контрольно-ревізійне управління) до його реформування в Шосткинську об’єднану фінансову інспекцію очолювала Тетяна ЗАРУБІНА, яка й надалі продовжила керувати вказаною фінінспекцією.

В публікації газети Путивльського коледжу СНАУ «Колос» за січень 2014 р. «Юбилейная встреча» зазначено «…На встрече присутствовали выпускники, среди которых известные заслуженные люди…Татьяна Алексеевна Зарубина – начальник КРУ из Шостки…».

Ці події відбувалися у 2014-15 роках.

За час роботи на посаді керівника КРУ в Шостці міська влада надала Тетяні ЗАРУБІНІЙ, як службове житло, квартиру, яку ж потім і вивела з розряду службових, внаслідок чого посадовиця її і приватизувала.

Після цього вона почала працювати в Шосткинському обласному діагностичному центрі (керівник – Світлана СТЕНЬКО) на посаді інспектора з кадрів.

Зараз вона вже обіймає посаду заступника директора вказаного центру.

Згідно з даними з е-декларації за 2020 рік (http://surl.li/oyqs) Тетяна ЗАРУБІНА отримала дохід від відчуження нерухомого майна на суму 97 500 грн.

Як повідомила Тетяна ЗАРУБІНА, вона продала службову/приватизовану квартиру, тому що збиралася покинути наше славетне місто.

У зв’язку з тим, що вона бажає перерахувати свою пенсію, яка з її слів, дуже маленька (згідно з е-декларацією місячний розмір складає близько 6100 грн.), тому залишилася в Шостці та переселилася у готель гуртожитку ПТУ-13 (колишнього) (керівник – Тетяна ЛАЗАРЄВА), який розташований неподалік від діагностичного центру, щоб доробити необхідний стаж для ще більшого розміру пенсії.

Вважаю, що за проживання в готелі Тетяна ЗАРУБІНА повинна сплачувати кошти. Чи може хтось із кимось «домовився»?

Згідно даних з YouControl та її е-декларації за 2020 р. Тетяна ЗАРУБІНА володіє квартирою у Путивлі, загальною площею 82,7 кв.м.

Чому міська влада Шостки на чолі з Миколою НОГОЮ швидко вивела квартиру Тетяни ЗАРУБІНОЇ із розряду службових? Скоріш за все, щоб остання, ймовірно, могла її приватизувати для подальшого продажу і отримання прибутку.

І це для чого було зроблено? Невже для того, щоб «пригладити» керівника КРУ? Невже й інші службові квартири видавалися Миколою НОГОЮ «потрібнім» людям, щоб теж їх «пригладити», як гадаєте?