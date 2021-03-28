Мешканці Сумщини склали майже 4 тисячі договорів дарування Мабуть, не знайдеться людини, яка б не любила робити чи отримувати подарунки. При даруванні значної суми грошей, квартири, будинку, земельної ділянки чи інших цінних презентів громадянам необхідно подумати про правовий аспект домовленостей. Одним зі способів набуття права власності є укладання договору дарування.

Особливість такої угоди полягає в тому, що правочин здійснюється на безоплатній основі (звісно, не рахуючи визначеного у законі податку та коштів за послуги нотаріуса, який посвідчує документ). Таким чином, обдаровуваний стає власником цінного майна, не витрачаючи власних коштів. Нерідко у громадян виникає питання про те, чи можливо попередньому власнику повернути майно назад?

Цивільний кодекс України визначає обставини, за яких договір дарування можна розірвати, зокрема:

1. Якщо обдаровуваний умисно вчинив кримінальне правопорушення проти життя, здоров'я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей;

2. Якщо обдаровуваний вчинив умисне вбивство дарувальника, спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування;

3. Якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність;

4. Якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена.

Варто зазначити, що дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо на момент пред'явлення вимоги дарунок є збереженим. У разі розірвання – обдаровуваний зобов'язаний повернути дарунок у натурі. Розірвання або зміна нотаріально посвідченого договору здійснюється шляхом складання окремого договору, який також підписується сторонами та посвідчується нотаріусом або в судовому порядку.

За словами очільниці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірини СВИСТУН, протягом 2020 року державні та приватні нотаріуси посвідчили майже 9 тисяч договорів дарування, у тому числі на Полтавщині – 5598, на Сумщині – 3700 та 4832 таких правочинів уклали на Чернігівщині.