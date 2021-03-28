Обласна та міська влада Сум виділили майже два з половиною мільйони на висвітлення своєї діяльності у 2021 році Для органів влади висвітлення своєї діяльності в медіа за умов існування в інформаційному суспільстві є необхідним. Головне, щоб це висвітлення не переростало в піар окремих посадових осіб, як це часто буває.

Зокрема, як показав моніторинг Інститут масової інформації (ІМІ), проведений у жовтні минулого року, головними замовниками прихованої політичної реклами в сумських онлайн-медіа були саме чиновники: на міського голову Олександра Лисенка та тогочасного голову Сумської облдержадміністрації Романа Грищенка припадало дві третини джинси в сумських інтернет-ЗМІ.

Найгірше, коли цей піар проводиться за кошти бюджету – тобто за наші з вами податки. Тому ІМІ вирішив поцікавитися, які ж саме суми передбачені у бюджетах органів влади Сумщини на інформаційне висвітлення їхньої діяльності у 2021 році. З цією метою інформаційні запити були направлені до Сумських обласної і міської рад і до Сумської обласної державної адміністрації.

У обласній адміністрації відповіли, що у Програмі економічного і соціального розвитку Сумської області передбачені кошти на «щоденне оперативне інформування громадськості про діяльність органів виконавчої влади, спрямовану на вирішення актуальних питань життєдіяльності області, через наявні інформаційні канали – веб-портал місцевих органів виконавчої влади Сумської області, періодичні друковані видання, радіо, телебачення, Інтернет-ресурси».

У 2021 році на виконання цих заходів бюджетом передбачено 630 тисяч гривень. Проте на що саме будуть витрачені ці кошти, поки що невідомо – адже станом на кінець березня угоди зі ЗМІ на висвітлення діяльності Сумської облдержадміністрації і її посадових осіб ще не укладалися.

Схожою є і ситуація в обласній раді. Витрати на висвітлення діяльності обласної ради, її голови та посадових осіб у бюджеті на 2021 рік передбачені і складають 398 тисяч гривень. Але договори щодо цих коштів ще не укладені, і виплати, відповідно, теж не здійснювалися.

Підтверджується ця інформація і на сайті Електронної системи публічних закупівель Prozorro – ні Сумська облрада, ні Сумська облдержадміністрація не оголошували тендерів на висвітлення своєї діяльності.

Значно цікавішою є стан з аналогічними витратами Сумської міської ради. Власне, там і більші суми закладені, і відшукати їх складніше. На виконання програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» у бюджеті громади на 2021 рік передбачено кілька статей бюджету на висвітлення діяльності Сумської міської ради.

Так, на забезпечення висвітлення на телебаченні закладено 755 тисяч гривень, на радіо – 45 тисяч гривень, в друкованих ЗМІ – 235 тисяч гривень, в мережі Інтернет – 100 тисяч гривень. Ще 15 тисяч гривень передбачено на оприлюднення регуляторних актів у друкованих засобах масової інформації.

Деякі з цих коштів уже отримали своїх майбутніх власників. Тендер на висвітлення діяльності Сумської міської ради на телебаченні вже проведено, і договір з переможцем було укладено 25 березня. Ним стала ТРК «Відікон», яка запропонувала найнижчу ціну – 375 999,40 гривень. Інший учасник торгів – «Академ TV» – пропонував за цю ж послугу 377 499 гривень.

23 березня було проведено і тендер на оприлюднення регуляторних актів. Переможцем стала газета «Ваш шанс» з пропозицією 13 635 гривень (їхній конкурент на торгах газета «Панорама» висувала пропозицію 14 998,50 гривень).

А от тендер на послуги з висвітлення діяльності міської ради в друкованих ЗМI, призначений на 21 березня, не відбувся. Оскільки єдиним учасником, який на нього подався, була газета «Панорама».

Станом на кінець березня Сумська міська рада ще не оголосила конкурсів ні на висвітленні своєї діяльності на радіо, ні в мережі інтернет.

Своєрідним ноу-хау для міста Суми є той факт, що кошти на висвітлення діяльності у медіа закладені не лише в безпосередньо в бюджеті міської ради, а і в бюджетах її окремих структурних підрозділів. Тож міська рада перенаправила відповідний запит на 12 своїх департаментів та управлінь.

Чотири з них – Департамент фінансів, економіки та інвестицій, Управління державного архітектурно-будівельного контролю, Управління «Служба у справах дітей» та Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» – у своїх бюджетах на 2021 рік таких витрат не передбачили. Хоча ще у минулому році Інспекція з благоустрою міста Суми витратила 49 500 гривень на висвітлення своєї діяльності на телеканалі «Відікон».

У цьогорічному бюджеті Департаменту соціального захисту населення закладено 50 тисяч гривень «на телевізійні послуги». Але яким саме телеканалом ці послуги надаватимуться наразі невідомо. Аналогічно передбачені кошти і на висвітлення діяльності Відділу культури міськради (30 тисяч гривень), але поки що без укладення договорів.

Кілька підрозділів міської ради уже визначилися з постачальниками послуг. Управління освіти і науки уклало договір на 30 тисяч гривень з ТРК «Академ TV». Управління охорони здоров’я – на 5 тисяч гривень з тим же «Академ TV».

А Управління архітектури та містобудування уклало угоди одразу з двома сумськими ТРК – з «Академ TV» на 20 тисяч гривень і з «Відіконом» теж на 20 тисяч гривень. Причому калькуляція договору з ТОВ «Телерадіокомпанія «Відікон» виглядає дещо дивною, адже у ній чомусь закладені як витрати на ФОП, так і нарахування на заробітну плату.

Скан з Договору між Управлінням архітектури та містобудування Сумської міської ради і ТОВ «ТРК «Відікон»

Департамент забезпечення ресурсних платежів міськради натомість сконцентрувався на соціальних медіа, виділивши 18 тисяч гривень на «ведення та підтримку соціальної сторінки у Фейсбук». Угоду щодо цього укладено з Рекламно-виробничою компанією «Бінго».

На момент написання матеріалу так і не надали жодної інформації щодо своїх витрат на висвітлення у засобах масової інформації Департамент інфраструктури міста та Управління капітального будівництва та дорожнього господарства.

Загалом на даний момент (без інформації від двох структурних підрозділів) витрати на висвітлення діяльності Сумської міської ради та її управлінь і департаментів складають 1 мільйон 323 тисяч гривень – більше, ніж на аналогічні цілі у обласної ради та обласної держадміністрації разом узятих.

Ще одна цікава стаття витрат міського бюджету Сум, опосередковано пов’язана з висвітленням діяльності – «витрати на онлайн-трансляції заходів Сумської міської ради та її виконавчих органів». Сума, передбачена на це у 2021 році, – 2 мільйони 150 тисяч гривень.

Тендери на цю послугу проводяться з 2017 року, і переможець завжди був один – Комунальне підприємство «ІНФОСЕРВІС» Сумської міської ради». Цьогорічні торги, які мали відбутися 29 березня, призупинено у зв’язку зі скаргою одного з учасників. ТОВ «Сумські телекомсистеми», яке безуспішно намагалося взяти участь в аукціоні, подало до Антимонопольного комітету України скаргу на дискримінаційні умови тендерної документації.

Олексій Захарченко, регіональний представник Інституту масової інформації в Сумській області

Матеріал підготовлено в межах проекту «Мережа медіаспостерігачів», який виконує ІМІ за підтримки Freedom House