Ай, маладєц!

"ПОКА АКПЕРОВ ПИАРИТСЯ НА КОНЦЕНТРАТОРАХ, ЛИСЕНКО запускает ТРОЛЛЕЙБУСИ ."
Так теж можна сказати !
Лисенко "піариться" на тролейбусах, які Суми одержало завдяки роботі його, та його команди . Ну це факт. Подобається це комусь чи ні.
Акперов пікариться по- перше : на здоров,ї , або авіть на житті і смерті людей; а по - друге , на концентраторах , які купив Петро Олексійович, на свої грощі, а Акперова попросив довезти їх до лікарні, тобто кур,єром.
Беріть приклад зі свого керівника - про велику кількість випадків допомоги від Порошенка - знають тільки ті, кому була призначена ця допомога.
І головне. Для тих хто ще не зрозумів : будувати свій імідж на протиставленні опоненту - щонайменше неграмотно. Такі методи , до того ж взагалі не характерні для партії Європейська Солідарність.
А взагалі, хлопці, як вам обом пояснити : воєнний час - не для занять піаром !?
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