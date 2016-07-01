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Свирид Голохвастов
Свирид Голохвастов
28.03.2021 19:26488

Ай, маладєц!

"Пока Лисенко пиарится троллейбусах, Акперов развозит концентраторы по сумским больницам" / Повідомлення в ЗМІ/.

          "ПОКА АКПЕРОВ ПИАРИТСЯ НА КОНЦЕНТРАТОРАХ, ЛИСЕНКО запускает ТРОЛЛЕЙБУСИ ." 

Так теж можна сказати ! 

Лисенко  "піариться" на тролейбусах, які Суми одержало завдяки роботі його, та його команди . Ну це факт. Подобається це комусь чи ні.

Акперов пікариться по- перше : на здоров,ї , або авіть на житті і смерті людей; а по - друге , на концентраторах , які купив Петро Олексійович, на свої грощі, а Акперова попросив довезти їх до лікарні, тобто кур,єром.

Беріть приклад зі свого керівника - про велику кількість  випадків допомоги від Порошенка - знають тільки ті, кому була призначена ця допомога.

І головне. Для тих хто ще не зрозумів : будувати свій імідж на протиставленні опоненту - щонайменше неграмотно. Такі методи , до того ж взагалі не характерні для  партії Європейська Солідарність.

А взагалі, хлопці, як вам обом пояснити : воєнний час - не для занять піаром !?

Общество ЄС Допомога Порошенка Міський голова Піар

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