Ай, маладєц! "Пока Лисенко пиарится троллейбусах, Акперов развозит концентраторы по сумским больницам" / Повідомлення в ЗМІ/.

"ПОКА АКПЕРОВ ПИАРИТСЯ НА КОНЦЕНТРАТОРАХ, ЛИСЕНКО запускает ТРОЛЛЕЙБУСИ ."

Так теж можна сказати !

Лисенко "піариться" на тролейбусах, які Суми одержало завдяки роботі його, та його команди . Ну це факт. Подобається це комусь чи ні.

Акперов пікариться по- перше : на здоров,ї , або авіть на житті і смерті людей; а по - друге , на концентраторах , які купив Петро Олексійович, на свої грощі, а Акперова попросив довезти їх до лікарні, тобто кур,єром.

Беріть приклад зі свого керівника - про велику кількість випадків допомоги від Порошенка - знають тільки ті, кому була призначена ця допомога.

І головне. Для тих хто ще не зрозумів : будувати свій імідж на протиставленні опоненту - щонайменше неграмотно. Такі методи , до того ж взагалі не характерні для партії Європейська Солідарність.

А взагалі, хлопці, як вам обом пояснити : воєнний час - не для занять піаром !?