Результат перевірки в ПТУ-13 (колишньому). Все «хорошо»?... Результат перевірки в ПТУ-13 (колишньому). Все «хорошо»?...

Отримав відповідь про результати перевірки Державного навчального закладу «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» (у минулому ПТУ-13, директор – Тетяна ЛАЗАРЄВА), яка проводилася 10 березня 2021 р. посадовцями з Департаменту освіти і науки Сумської ОДА.

Як зазначено у відповіді, що після вжитих закладом заходів відновлено підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв.

Нагадаю, що за рішенням Регіонального сервісного центру МВС в Сумській області (у минулому – обласне МРЕВ ДАІ) від 11.02.2021 р., у ПТУ-13 (колишньому) було тимчасово призупинено вказану підготовку водіїв через припинення права закладу на транспортні засоби, заявлені під час акредитації. Тобто договори оренди транспортних засобів закінчилися і не були своєчасно подовжені, ось це і стало підставою для тимчасового призупинення підготовки водіїв.

Також під час перевірки був встановлений факт зарахування на перший курс випускників минулих років, але не зазначено те, який відсоток від усієї кількості зарахованих на перший курс. Може цих випускників минулих років половина або більше від усієї чисельності першокурсників?

Зазначено у відповіді й про відвідування занять учнями. Наводяться такі цифри: 82% присутніх учнів на заняттях в окремих групах. У перевірених групах були відсутні 29 учнів з поважних причин. Хіба такі результати в окремих групах можна вважати загальними інформативними даними по кількості відвідування по всьому закладу, як вважаєте?

Незважаючи на те, що за наданою інформацією в закладі все «гарно» і немає зауважень, планові показники набору учнів у закладі на 2021 р. встановлені на 25 осіб менше, ніж у 2020 р. Про що це може свідчити?..

У попередній публікації я також згадував про позаплановий внутрішній аудит, який було проведено в Департаменті освіти і науки Сумської ОДА, де одним з питань є «Оцінка діяльності установи у частині реалізації повноважень Сумської обласної державної адміністрації щодо управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти».

Цей аудит вже закінчився, його результати повинні бути надані голові Сумської ОДА до 29 березня 2021 р.

Вважаю, що перевірка ПТУ-13 (колишнього) та внутрішній аудит Департаменту освіти і науки Сумської ОДА якось споріднені між собою.

А Ви як вважаєте, шановні громадяни? Надайте свої коментарі, які будуть цікаві суспільству.