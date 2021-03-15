Особливості процедури вчинення нотаріальних дій для іноземців Становлення та розвиток міжнародних зв’язків України з іншими державами обумовило збільшення кількості звернень іноземних громадян до нотаріусів. Існує думка, що для іноземців створені окремі процедури вчинення нотаріальних дій. Про те, чи насправді для громадян інших держав існують перепони у цьому питанні, розповіли у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми). Згідно з чинним законодавством іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як й українські громадяни.

Так, під час вчинення нотаріальних дій встановлення особи здійснюється за паспортом або іншими документами, які унеможливлюють будь-які сумніви щодо особи громадянина (національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, закордонний паспорт, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні). З нюансів: якщо національний паспорт складено іншою мовою, нотаріусу необхідно надати також переклад паспорта, зроблений перекладачем, який має відповідну кваліфікацію.

Для вчинення нотаріальної дії фінансового характеру, іноземець крім документа, що посвідчує особу, повинен надати нотаріусу реєстраційний номер облікової картки платника податків, отриманий в органах Державної фіскальної служби України. Перед вчиненням нотаріальної дії за участю іноземного громадянина, нотаріус перевіряє законність його перебування в Україні (віза, закордонний паспорт або імміграційна картка). Якщо іноземець не володіє українською мовою, то при вчиненні нотаріальної дії повинен бути присутній перекладач для того, щоб прочитати та перекласти іноземцеві зміст документу, що підписується. При цьому перекладач разом з документом, що встановлює його особу, повинен надати документ, який підтверджує його кваліфікацію, тобто диплом з кваліфікацією перекладача. Тільки після цього нотаріус має право вчиняти нотаріальну дію (засвідчувати підпис, посвідчувати довіреності, договори тощо).