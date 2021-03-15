І знову суд Оскаржується припис Держпраці за порушення керівником закладу освіти трудових прав працівника

Щойно отримав із Сумського окружного адміністративного суду повідомлення, в якому зазначено, що мене залучено в якості третьої особи на боці відповідача, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору.

Розгляд справи за адміністративним позовом Державного навчального закладу «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» (колишнє ПТУ-13) до Управління Держпраці у Сумській області про скасування припису відбудеться о 13:30 год. «23» березня 2021 р.

Також Суд мені надіслав копію позовної заяви з додатками на 30 аркушах. Буду вивчати надіслані матеріали, щоб в суді було верховенство права. Тому що не можна порушувати трудові права працівників.

Нагадаю, що директором вказаного закладу освіти Тетяною ЛАЗАРЄВОЮ було видано наказ, яким було змінено істотні умови праці, але без попередження за 2 місяці, як це передбачає Закон.

Працівниками Управління Держпраці у Сумській області було складено стосовно неї адміністративний протокол та відповідний припис. Ось припис зараз і оскаржує в суді заклад освіти, яким керує Тетяна ЛАЗАРЄВА.

Далі буде.

Фото з Інтернету