Як уникнути донарахування за необліковану електричну енергію?

Як пише сайт «Комунальний Лоєр», у статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» конкретизується відповідальність, яку несуть учасники ринку, що порушили норми цього Закону у залежності від виду правопорушення.
І тут постає питання – чи буде непобутовий споживач сплачувати рахунок обленерго, якщо він оспорює факт фіксації зірваної пломби обленерго, що потягло за собою наслідки подібні до донарахування за необліковане використання електричної енергії.
Судді вважають, що у спорах, які пов’язані з нарахуванням необлікованої електричної енергії зі сторони обленерго має бути дотриманий процедурний характер фіксування обставин зриву пломб на лічильниках і правила «актування його працівниками правопорушення».
З іншого боку обленерго, як-от у спорах про стягнення вартості необлікованої електричної енергії, додаткового перевіряється на правильність обчислення таких нарахувань згідно методики, яка виписана у постановах Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та житлово-комунальних послуг (НКРЄ КП).
Відповіді на ключові питання можна знайти в окремих рішеннях господарських судів. На практиці, на мою думку, показовою є справа№ 923/389/20.
Так, у Постанові від 22.12.2020 Південно-Західний апеляційний господарський суд зазначає, що законодавство в сфері електроенергетики не зобов`язує оператора системи доводити можливість вчинення споживачем порушення або спосіб його вчинення, натомість доказуванню підлягає факт встановлення і передачі на збереження споживачу пломб (відбитків їх тавр) та, власне, сам факт виявлення порушення у вигляді незбереження останніх або порушення їх цілісності….. зрив пломби є окремим видом порушення.
Аналіз викладених норм законодавства та умов укладеного між сторонами договору свідчить про те, що у разі підписання споживачем акта про порушення без заперечень та зауважень, за умови дотримання порядку складання цього акта та відсутності дефектів останнього, споживач, який у майбутньому заперечує викладені в акті дані, повинен довести обставини, які перешкоджали поданню таких заперечень при складанні акта або інші поважні причини, з яких заперечення не були надані.
Детальніше про це читайте у статті «Зірвана пломба з лічильника є самостійним видом порушення».
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