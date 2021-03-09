«ФОПівці» зібрали мільйони на протести,а їхні організатори до дрібного бізнесу стосунку не мають: розслідування

В Україні тривають протести підприємців, які об'єдналися в рух SaveФОП. Вони відмовляються від прозорого обліку своїх оборотів за допомогою касових апаратів чи спеціальних програм. Саме під їхнім тиском Рада відтермінувала нововведення на цілий рік.
Але і це ФОПів не задовольнило. За словами самих підприємців, у них занадто малий обіг, обладнання дуже дороге і через нововведення, навіть відстрочене, багато хто буде змушений закритися. Хто насправді організував протест – читайте в OBOZREVATEL.
Хто керує протестом?
Організація "Рух "ЗбережиФОП" з'явилася 19 червня 2020 року внаслідок перейменування ГО "Ліга підприємців України". Її засновники: Сергій Доротич, Кетіно Равлюк, Владислав Орлов, Мирослав Данилків та Костянтин Садовський. За інформацією ЗМІ, саме "Ліга підприємців України" "здала" свого часу "податковий майдан".
Цікавими є й особи самих організаторів протестів. Наприклад, Кетіно Равлюк розповідає в інтерв'ю, що торгує на базарі "ганчірками". Але насправді вона власниця мережі магазинів Ketino у Львові й інших містах.
Владислав Орлов – власник мережі "Оптик Ленд", що складається з трьох магазинів.
Сергій Доротич і Мирослав Данилків – не тільки ФОПи, але й засновники багатьох юридичних осіб.
Костянтин Садовський – сьогодні ФОПом не є.
Чи мають вони право працювати без РРО?
На спрощену систему оподаткування в Україні можуть претендувати ФОП 1, 2 і 3 груп. Згідно із законом вони платять лише єдиний податок.
До ФОП 1 групи належать ті підприємці, які не використовують працю найманих осіб. Їхній обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 1 002 000 гривен. Для ФОП 1 групи введено податок: 227 грн/міс.
ФОП 2 групи – це підприємці, які не використовують найману працю, або на них працює не більше ніж 10 людей. Обсяг їхнього доходу не перевищує 5 004 000 гривен. Для ФОП 2 групи введено податок: 1200 грн/міс.
До ФОП 3 групи належать: підприємці, які користуються або не користуються найманою працею, при цьому їхній дохід не перевищує 7 002 000 гривен на рік. Для ФОП 3 групи податок: 3-5% від доходу.
Колеги підприємниці Мирослав Данилків та Владислав Орлов теж на 2 групі. Як і Равлюк, вони в 2020 році щомісяця платили по 944 грн єдиного податку (з підняттям мінімальної зарплати з 1 січня податок виріс). При цьому, за нашою інформацією, деякі з цих людей скористалися і податковими пільгами, які надавало держава через проведення карантинних заходів.
Куди йдуть гроші на протест?
Громадська організація "Рух "ЗбережиФОП" активно збирає пожертви на свою діяльність. За відкритими даними Приватбанку, на рахунку організації SaveФОП за останні пів року надійшло 2 971 772 гривні внесків. Більшість коштів вивели на рахунки інших фізичних осіб-підприємців або надіслали на депозитні рахунки SaveФОП. Станом на зараз на депозитах організації – приблизно 500 тис. грн.
Із самими внесками так само все не просто. Їх нібито здійснюють дрібні підприємці, які підтримують активістів, які відстоюють їхні права. Але іноді внески, які надходять на рахунки організації, занадто "щедрі". Наприклад, по рахунку UA183206490000026008052774378 (один із 9 рахунків руху в "ПриватБанку") 17 січня 2021 о 01.59 відбулося зарахування коштів єдиною сумою 200 000 гривен від контрагента "РУХ ЗБЕРЕЖИФОП ГО". Від цього ж контрагента раніше були зарахування в сумах 150 і 90 тис. грн. Малоймовірно, що дрібний бізнес може пожертвувати такі кошти на підтримку організації. Це більше схоже на легалізацію готівки через внесення на рахунок. Від кого ж вони надходять і хто бенефіціар руху?
За нашою інформацією, засновники SaveФОП мають зв'язки з депутатом Антоном Яценком. У будь-якому разі, з їхнього фінансового становища складається враження, що протест далеко не стихійний.
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/fopovtsi-zibrali-miljoni-na-protesti-a-ih-organizatori-do-dribnogo-biznesu-vidnoshennya-ne-mayut-rozsliduvannya.htm