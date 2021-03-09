«ФОПівці» зібрали мільйони на протести,а їхні організатори до дрібного бізнесу стосунку не мають: розслідування

В Україні тривають протести підприємців, які об'єдналися в рух SaveФОП. Вони відмовляються від прозорого обліку своїх оборотів за допомогою касових апаратів чи спеціальних програм. Саме під їхнім тиском Рада відтермінувала нововведення на цілий рік.

Але і це ФОПів не задовольнило. За словами самих підприємців, у них занадто малий обіг, обладнання дуже дороге і через нововведення, навіть відстрочене, багато хто буде змушений закритися. Хто насправді організував протест – читайте в OBOZREVATEL.

Хто керує протестом?

Організація "Рух "ЗбережиФОП" з'явилася 19 червня 2020 року внаслідок перейменування ГО "Ліга підприємців України". Її засновники: Сергій Доротич, Кетіно Равлюк, Владислав Орлов, Мирослав Данилків та Костянтин Садовський. За інформацією ЗМІ, саме "Ліга підприємців України" "здала" свого часу "податковий майдан".

Цікавими є й особи самих організаторів протестів. Наприклад, Кетіно Равлюк розповідає в інтерв'ю, що торгує на базарі "ганчірками". Але насправді вона власниця мережі магазинів Ketino у Львові й інших містах.

Владислав Орлов – власник мережі "Оптик Ленд", що складається з трьох магазинів.

Сергій Доротич і Мирослав Данилків – не тільки ФОПи, але й засновники багатьох юридичних осіб.

Костянтин Садовський – сьогодні ФОПом не є.

Чи мають вони право працювати без РРО?

На спрощену систему оподаткування в Україні можуть претендувати ФОП 1, 2 і 3 груп. Згідно із законом вони платять лише єдиний податок.

До ФОП 1 групи належать ті підприємці, які не використовують працю найманих осіб. Їхній обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 1 002 000 гривен. Для ФОП 1 групи введено податок: 227 грн/міс.

ФОП 2 групи – це підприємці, які не використовують найману працю, або на них працює не більше ніж 10 людей. Обсяг їхнього доходу не перевищує 5 004 000 гривен. Для ФОП 2 групи введено податок: 1200 грн/міс.

До ФОП 3 групи належать: підприємці, які користуються або не користуються найманою працею, при цьому їхній дохід не перевищує 7 002 000 гривен на рік. Для ФОП 3 групи податок: 3-5% від доходу.