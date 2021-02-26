Нерухомість чи комунальні борги: як жителям Сумщини купувати бажане, а не зайве Продаж нерухомості не завжди мотивований лише бажанням отримати прибуток. Іноді, завдяки вдало укладеній цивільно-правовій угоді, продавець має шанс позбутися боргів, котрі за тривалий час встигли міцно «об’єднатися» з його товаром.

Як роз’яснили у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми), не стають виключенням випадки, коли покупці свідомо придбають майно з заборгованістю, найчастіше це квартири або будинки, в яких давно не сплачували за житлово-комунальні послуги. Подібне трапляється, якщо сторону договору влаштовують умови, на яких укладається домовленість: ціна товару, його якість, місцезнаходження, або ж інші суттєві деталі.

У випадку, коли між сторонами не було попередньої домовленості, покупець не зобов’язаний платити за борги колишнього власника. Законом України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено обов’язки споживача, одним з яких є плата за надані житлово-комунальні послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені відповідними договорами. Відповідно до цієї норми, борги лягають на плечі старого власника, бо саме він користувався цими послугами.

Лише з моменту посвідчення договору купівлі-продажу у нотаріуса покупець набуває право власності на житло, разом з відповідними обов’язками по його утриманню.