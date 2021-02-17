Договір купівлі-продажу: як сум'янам уникнути пастки Придбання нерухомості – складний, як в економічному, так і у правовому сенсі процес. Щоб спокійно та без перепон користуватися своїм майном одних лише грошей замало, оскільки потрібно ще мати й належно оформлені документи.

Як роз’яснили у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми), щоб стати щасливим власником квартири, з продавцем необхідно укласти договір купівлі-продажу, який відповідатиме законодавчим нормам. Така угода має відповідати наступним вимогам: - укладається в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню;

- посвідчується нотаріусом за місцем знаходження майна або за юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи – однієї зі сторін договору;

- посвідчується за умови подання документів, що підтверджують право власності або за наявності державної реєстрації права власності на таке майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

- у випадку, коли квартира є спільним майном подружжя, а документ, що посвідчує право власності, оформлений на ім’я одного з подружжя, нотаріус вимагає письмову згоду іншого з подружжя, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідчена;

- у разі якщо подані документи не містять усіх передбачених законодавством відомостей або в таких документах міститься суперечлива інформація, нотаріус може запитувати від відповідних суб’єктів (органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які видавали такі документи) інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для вчинення нотаріальної дії;

- у разі виявлення з поданих документів, що право власності або право користування відчужуваною квартирою або її частиною мають малолітні або неповнолітні діти або недієздатні чи обмежено дієздатні особи, нотаріус повинен витребувати у продавця дозвіл органу опіки та піклування на вчинення такого правочину;

- посвідчується за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна;

- посвідчується за наявності документа про сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб, обчисленого з ціни, зазначеної у договорі, але не нижче вартості такого нерухомого майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності – у випадку продажу об’єкта нерухомості, що перебуває у власності менше трьох років (крім майна, отриманого у спадщину) або продажу протягом податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості;

- перед посвідченням договору нотаріусом перевіряється відсутність податкової застави, заборони відчуження або арешту майна.